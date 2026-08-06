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漸行漸遠（一一）

李東文
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之後過了好久，俊榮提著一瓶啤酒，邊走回家邊喝酒。在樓下，他看到二樓那對經常吵架的湖北夫婦盛裝出門，他們的女兒打扮得像維多利亞時期的英國公主，跟在父母後面。俊榮忍不稱讚：妹妹好漂亮。

小姑娘說：我們去喝喜酒！

俊榮進屋的時候，秀明仰躺在床上，一副疲憊不堪的樣子。俊榮站到床前，看到韓國裙子穿在秀明美麗的身體上，看到她耳垂上閃閃發光的水鑽耳釘，看到她脖子上碩大無比的淘氣的韓國風格項鍊……

秀明支起了頭，俊榮又嚇了一跳，她居然盤了頭。俊榮的頭「嗡」地響了一下，開了燈。在慘白燈光下，俊榮看到秀明華麗的髮型，還有她的臉，居然化了一個俊榮不敢相信的濃妝。

你真像一個新娘！俊榮說。

秀明笑笑，笑容有些生硬。俊榮把手中的空酒瓶扔出窗外。秀明瞪了俊榮一眼，沒說話。

俊榮在秀明的身旁躺下，手賤賤地 、不聽大腦指揮地放在秀明的身上。秀明說她累了。俊榮說他也累，但是他很想要。秀明嫌俊榮身上有酒氣。

他們你來我往了好多個回合，也未能成事。秀明惱了，俊榮也惱了。秀明惱了就罵俊榮豬，髒死了，快走開。俊榮惱了就動真格的，撕爛了秀明的裙子、扯斷了韓國項鍊。

屋裡的燈光很明亮，但窗外的天已經黑了很久。

秀明縮成蝦仁樣，躺在床的一側。俊榮以同樣的方式，躺在床的另一側。床的中間留下了一個很大的位置，還可以躺得下一個人。

俊榮餓得要死，但他不願意動。俊榮聽到秀明的肚子咕咕地叫，秀明也沒有動。（一一）

精華 FAQ

  • 俊榮提著啤酒回家時，看到二樓那對常吵架的湖北夫婦盛裝出門，女兒也打扮得很像小公主；他忍不住稱讚妹妹漂亮，對方則說一家人要去喝喜酒。

  • 秀明穿著韓國裙子，戴著閃亮的水鑽耳釘和誇張項鍊，還盤了頭、化了濃妝；在燈光下看起來格外華麗，讓俊榮一時震住，甚至脫口說她像新娘。

  • 俊榮想親近秀明，但他身上的酒氣讓秀明嫌惡，雙方推拒多回合後都動了怒；俊榮甚至撕爛裙子、扯斷項鍊，最後兩人各躺床兩側，沉默又餓著對峙。

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