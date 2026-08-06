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最後的探戈（一四）

清禾
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「告訴他們吧！」米格爾輕聲笑了，「還是你不敢？」

卡洛斯沉默。

於是米格爾自己開口：「我曾經是他的搭檔。」

他拍了拍鋼琴，「很多人以為卡洛斯獨自創作，其實不是。最早那些旋律，很多都是我們一起寫的。」

阿方索皺起眉，「從來沒有人提過你。」

米格爾笑了，笑容有些苦澀，「因為成功之後，大家只記得站在燈光裡的人。」

依蕾娜看著眼前的老人，忽然明白，這是一個被遺忘的人。被歷史遺忘、被城市遺忘，甚至被探戈遺忘。

有些人被遺忘太久，便開始怨恨。

「〈最後的探戈〉也是一起寫的？」阿方索問。

「前半部，」米格爾回答，「後半部是他。最後幾頁──」

他停頓一下，目光慢慢轉向卡洛斯，「他不讓任何人碰。」

卡洛斯終於開口：「因為那不是音樂。」

米格爾笑了，「你看，到現在還是這套說詞。」

空氣越來越冷。依蕾娜感覺到某種看不見的力量正在聚集，像兩段壓抑半個世紀的過去，終於再次碰撞。

「那晚到底發生了什麼？」阿方索問。

米格爾沉默許久，然後緩緩坐下，手指落在琴鍵上。

一個音符響起。接著，第二個、第三個。那是〈最後的探戈〉真正的原版。

依蕾娜忽然看見新的畫面，不是自己的記憶，而是屬於別人的。

1949年，盧納劇院地下排練廳，卡洛斯正在寫最後幾頁樂譜。

米格爾站在旁邊，兩人激烈爭論，桌上散落著被撕碎的紙張。

「把結尾寫完！」年輕的米格爾喊道，「我們可以首演！可以出版！所有人都在等！」

卡洛斯卻搖頭，「還不行。」（一四）

精華 FAQ

  • 米格爾表示自己曾是卡洛斯的搭檔，許多早期旋律其實是兩人一起寫的，而非外界以為的卡洛斯獨自創作，顯示他長期被忽視與遺忘。

  • 米格爾指出前半部是兩人共同寫成，後半部則由卡洛斯完成；至於最後幾頁，卡洛斯始終不讓任何人碰，並聲稱那段內容「不是音樂」。

  • 畫面回到1949年盧納劇院地下排練廳，年輕的米格爾催促卡洛斯寫完結尾，好讓作品能首演與出版，但卡洛斯卻堅持還不能完成，埋下後續祕密。

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