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那些男人教我的事（五）

王婷婷
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她知道我父母賣了房，捲走一切，只留下我在寒冷的宿舍過春節，用只電爐子撐過長夜。她家住城郊，每隔幾個周末，我就跟她回家吃頓熱飯、帶點剩菜。所有不能回家的年夜飯，我都是在她家吃的。她不看小說，也沒什麼祕密，卻始終能懂我。

我怕陳鵬用一副心碎的眼神看著我，用他破碎的嗓音求我回頭，說他愛我愛到發瘋。哪怕地球此刻毀滅，能和我一起死，就是極致的幸福。只要他帶著那副要死要活的表情，控訴他和我分手後有多難熬、瘦了多少，每一分鐘都煎熬得像一場酷刑，我就會哭得頭暈目眩，不由自主地點頭答應和好。我也怕他不管不顧，在路上攔截我，擔心他當著同學的面強吻我。我受不了他的哽咽、扛不住他鹹濕的淚水流到嘴裡。他口腔裡濃烈的菸草味，總讓我動搖。

魯青雲是我抵擋陳鵬的長城，我以為他可以為我擋住侵略。

父親從十幾歲開始抽菸，我記得關於他的場景只有兩種：用報紙捲莫合煙、反覆閱讀家裡唯一的一本書《三國演義》。他身上永遠有股濃烈的菸味，從農民手中買來的自製菸草，嗆鼻中帶著一絲清冽，還有一種說不清的、厚重得令人上癮的氣息。小時候，我喜歡偷偷靠近父親，喜歡他身上散發的菸草味道。我渴望能像妹妹那樣坐在他膝頭。

陳鵬沒錢的時候就抽莫合煙，他嘴裡的氣息，是我永遠無法抵抗的誘惑。他說：「答應我，和好了。對嗎？」我會哭著點頭。即便心裡不願意，也像被下了蠱那樣點頭。

陳鵬喝醉鬧事，跑到宿舍樓門衛處讓我下不來台；偷偷溜進女生宿舍，被人舉報；涎著臉敲門讓我出去，害我被全樓白眼、被宿管訓話。（五）

精華 FAQ

  • 她主要得到一位住在城郊的女生照顧，經常跟著對方回家吃熱飯、帶剩菜，無法回家過年的年夜飯也多在她家度過，成了寒冷日子裡的重要依靠。

  • 因為她很怕陳鵬用心碎、哽咽、求復合的方式逼她回頭，尤其是他的菸味、哭求與失控表現，會讓她情緒崩潰，最終不由自主點頭答應和好。

  • 他曾喝醉鬧事到宿舍門衛處害她下不來台，也偷偷闖入女生宿舍被舉報，還常在樓下糾纏敲門，讓她遭同學白眼、被宿管訓話，壓力很大。

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