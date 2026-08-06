圖／123RF

她跟我說了幾句話，我才知道她叫喬雨。她的手指細細長長，每個關節 都像活的，是一雙彈鋼琴的手。可手上包著兩個大膠布，更像是做飯時被菜刀切的。

樓上的房間有十幾個，也許是幾十個，我一時間也無法數清。可裡面都沒有床，也幾乎沒有任何擺設，充其量是一張桌子，外加幾把摺疊椅。很顯然，這裡並無人居住。

我不知道當時宅子為何閒置，或者從何時起便如此，但聽說它在三年前有了新主人。所有房間都擠滿貴重家具，換了一扇華麗輕巧的大門，從早到晚開派對，再也沒有辦過畫展。

那時，它空空蕩蕩的樣子，簡直如同一家畫廊。

參加畫展的人們寒暄談論。我既不認識他們，也無法對話題增添半點新鮮內容，便溜到二樓走廊盡頭的房間裡。

房間的牆上掛著風格相近、內容不同的兩幅畫，處在陰影之中。

過不久，開始有一部分畫面被從窗戶透進來的陽光照射到，畫立即像一個人穿上合身別致的晚禮服，大變其樣，張揚著色彩明亮的活力。依舊處在陰暗中的畫面，被原本相同如今卻趾高氣昂的明亮部分刺激到，垂頭喪氣，顯得更加黯淡，快要跟牆壁混為一體。

正在我仔細觀察陽光在畫上掠過的痕跡，和它對畫的明暗組成進行肆意更改時，一個男人走進來，站在我身旁。他穿著藍色格子襯衫和黑色長褲，頭髮比較長，在後腦紮出一條蓬鬆的馬尾，卻掩不住數不清的白髮。

他手揣在褲子口袋裡，沉靜地跟我一起觀看牆上的畫。過了一陣，轉過身，伸出一隻手來，對我說：我是白千敘，你是？

我還沒意識到他就是畫家本人，我見過的照片，肯定都是他年輕些時英俊玩世不恭的樣子。這個紮馬尾、六十來歲的老者簡直是另外一個人。原以為他站在身邊，我必然會感受到巨大壓力。一定是陽光在他的畫上憑添了我腦海裡的某種東西，反倒讓我覺得他應該是在記憶中模糊了的老熟人。

我連忙跟他握手，報上姓名，並感謝他的邀請。

原來是你，他說，那位攝影家。

他把手指放在下巴上端詳著我，好像在看著一枝剛買的畫筆。

我只是普通的商業攝影師，我辯解道，從事攝影只是為了掙錢。

那我應該就是一名畫匠，他想了片刻說，把畫賣給收藏家也是掙錢。

這些畫肯定很值錢，我指著牆上的畫說，我掙的錢只夠養活自己。

這些畫沒人收藏，是虧錢的，他說。也許我不該給它們起個「夢中人」的名字。

他的神情從剛才的平和而深刻，一下子增添了許多憂傷。

那幅曾經半明半暗的畫，幾乎整個沐浴在強烈的陽光裡，讓它的每一個小小色彩都變得更加明亮和濃郁。

我使勁盯著它看，另一幅畫和牆壁的大部分在我的視線裡消失，只剩下那幅畫像條帆船，優雅地漂浮在陽光流淌出的河水中。

為什麼叫這個名字？我問。

為什麼叫這個名字？他重複了我的問題，又好像自言自語。

他讓我與他一起後退幾步，用手在空中劃出幾個圓圈，指著畫說：我們的世界都是主觀的、相互分離的，唯有夢才能把這些碎片連在一起。可夢卻是一種將意識分解再重新組合的過程。就拿這幅畫來說，它叫做〈夢中人〉，如果你能忽略所有的色彩，只是去觀看那些圓的、方的、三角的形狀，你能看到一幅出浴美人圖。如果忘記那些圖形，單單觀看顏色，就會看到一個坐靠在床邊的人體。

我瞇起眼睛，確實看到了他說的幾何形狀和無處不在的色彩。可是如果只看形狀，那些色塊就衝進來，反過來也是如此。這好像相撞在一起的兩只玻璃杯，結果是無數的碎片。

也許他就是想藉此顯示，不論是時間還是空間、意識還是潛意識、世界以內還是以外，都是碎片組成的。我未曾問過他，對此也只能猜測。我記得自己還夢到過那兩幅畫，它們在陽光裡分裂成兩張大網，向我撲來。

當你置形狀和顏色二者於不顧時，你會看到什麼呢？他問道。

我不知如何答覆。當我盯著那幅畫看的時候，在我的腦海裡，模糊地確實有一些破碎的東西。也許它們並非是那畫上的圖形和色彩，它們也不是來自於我的眼睛，而是在潛意識的某個角落裡，被他的話呼喚出來的。

直到現在，我還會被他的問題和神情困擾。在某種錯覺之下，好像那也是我問自己的問題：你會看到什麼呢？也許我不僅是沒有答案的那個我，還同時是提出問題的那個人。當我們不再為色彩和形狀拘束、不再理會表象的世界時，我們會看到什麼呢？我們又會是誰呢？這些從來都沒有答案，卻好像根本又是不言自明的。

他的目光轉移到桌面上，一直看著自己的手，搖搖頭。

開始時，有意讓它呈現出一具骷髏白骨的樣子，結果更像一棵誇張的樹。他回答著自己的問題，大概這就是天意，骷髏遲早會化作一棵樹、一隻鳥的。

我重複看了幾次，便覺得眼暈。像那些看不出的人體一樣，不管它的含義是樹還是骷髏，都在無數的細節中深深掩埋，無法被發現。

算了，別再管那幅畫，他說，我有事要同你講。

他的雙手在桌上翻了幾次，琢磨著下面該說的話，讓我冒出一股等待著被宣告，不知是好是壞的消息時的不安。（二）