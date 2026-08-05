孫周過來收起她的刀，去扶俊榮。俊榮手一甩說：不用管我，我去睡覺。說完，就到倉庫深處去了。

在倉庫裡面，有一張椅子，原本是杏花中午休息時用的。現在，杏花精神有問題，住進了醫院，這張原本是俊榮幫杏花用舊的汽車座椅改造的椅子，暫時被俊榮佔領了，他每天中午都要在這裡小睡一會。

俊榮迷迷糊糊地躺了好久才睡著了，剛睡著，就夢到了孫周。夢到孫周也就罷了，還在夢中與孫周做那個事。他又興奮、又惶恐不安地夢遺了。

醒來後，俊榮的大腦一片空白。在空白過後，則是洶湧澎湃的鬱悶和壓抑。

上班時間到了，外面，女人們跟著收音機在哼歡快的歌。雖然，她們的歌聲曲不成曲、調不成調，但也給了俊榮莫大的撫慰，覺得生活還有些喜慶。俊榮的確是很多天沒有跟秀明恩愛過了，但他打死也不敢相信，自己居然在夢中與孫周乾柴烈火了。

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俊榮下班回來的時候，在巷口看到秀明正從一輛寶馬車上下來。

秀明從右邊下車，一位光頭中年男人從左邊下來，男人打開車尾廂，把秀明的旅行箱取出來。

秀明沒看到俊榮，與那男人低聲說著話。車尾廂闔上後，俊榮看到了BMW的標誌。在這一刻，俊榮幾乎要暈過去了。

更讓俊榮吐血的是，那男人居然用手拍了拍秀明的臉。秀明沒躲避，連躲避的意思都沒有，還笑了笑。

俊榮閃到一旁，看著秀明回家、看著寶馬車離去。關於秀明，俊榮實在是無話可說了。相當長的一段時間以來，他對秀明的一切轉變都裝作看不見、未曾留意，假裝她還在車間裡做縫紉女工。而不是像現在這樣，是一位今天出差深圳、明天出差湖南的業務員。（一○）