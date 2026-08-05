我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西根民主黨參議員初選 開票91% 薩依德暫時領先史蒂文斯

48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

最後的探戈（一三）

清禾
聽新聞
test
0:00 /0:00

許久之後，才說出一個名字：「米格爾。」

地下排練廳瞬間安靜。依蕾娜與阿方索交換了一個眼神，這是他們第一次聽見這個名字。

米格爾笑了，「看來你還記得我，我以為你早就忘了。」

卡洛斯的聲音低沉：「你不是已經離開了嗎？」

「離開？」米格爾輕輕搖頭，「我怎麼可能離開？」

他伸手撫摸鋼琴，神情溫柔，「我花了五十年，想把它完成。」

依蕾娜忽然明白了什麼，她看向鋼琴上的樂譜。

果然，那不是〈最後的探戈〉原稿，而是無數次修改後的版本，每一頁都寫滿批註。刪除、重寫，再刪除、再重寫，像一個人耗盡一生，追逐某樣東西，卻始終無法觸及。

「你改寫了它。」依蕾娜說。

米格爾看向她，微微一笑，「當然，因為他不肯完成。」

他望向卡洛斯，笑容逐漸消失，「而我受夠了等待。」

空氣忽然變冷。卡洛斯靜靜站著，沒有說話。但依蕾娜能感覺到，某種沉睡許久的真相，即將被揭開。

米格爾拿起一本厚重樂譜，慢慢翻開，停在最後一頁。

那裡寫滿音符，頁面最下方，有一行新的題字，墨跡較新，顯然是近幾十年間補上的：「〈最後的探戈〉完成版」。

米格爾看著眾人，聲音輕得像耳語，卻讓所有人心底發寒：「你們想知道，當年劇院裡真正發生了什麼嗎？」

10  第二位作曲家

沒有人說話。地下排練廳裡只剩滴水聲，以及那本攤開的樂譜。

米格爾站在鋼琴旁，像一位等待觀眾的演奏家。

卡洛斯靜靜看著他，眼神裡第一次出現悲傷。

不是憤怒、不是敵意，而是一種早已預料到結局的悲傷。（一三）

精華 FAQ

  • 他被揭示為第二位作曲者，讓依蕾娜與阿方索首次聽見這個名字，也讓原本沉默的排練廳瞬間陷入緊張，顯示這首作品背後另有不為人知的創作爭奪。

  • 依蕾娜發現眼前的樂譜並非原稿，而是經過無數次修改的版本，頁頁都充滿刪除、重寫與批註，最後還被補上「完成版」題字，顯示它被長期追改。

  • 卡洛斯沒有立刻反擊或辯解，只是沉默站立，眼神裡第一次出現悲傷，像是早已知道真相終會揭開，顯示他對即將曝光的往事並不意外。

上一則

夏日藍豹追憶

延伸閱讀

最後的探戈（一）

最後的探戈（一）
生活在繼續

生活在繼續
歸途

歸途
遇見福爾摩斯（上）

遇見福爾摩斯（上）

熱門新聞

（圖／想樂）

討債鬼(上)

2026-07-29 02:00
（圖／想樂）

討債鬼(下)

2026-07-30 02:00

炒醫師魷魚的病人

2026-08-01 02:00

一把紫砂茶壺

2026-08-01 02:00

憶梨山水蜜桃

2026-08-01 02:00

雜貨店小開

2026-08-03 02:00

超人氣

更多 >
美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry
美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年
華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益

華為首席科學家：西方晶片製程逼近物理極限 失經濟效益
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡