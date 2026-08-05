許久之後，才說出一個名字：「米格爾。」

地下排練廳瞬間安靜。依蕾娜與阿方索交換了一個眼神，這是他們第一次聽見這個名字。

米格爾笑了，「看來你還記得我，我以為你早就忘了。」

卡洛斯的聲音低沉：「你不是已經離開了嗎？」

「離開？」米格爾輕輕搖頭，「我怎麼可能離開？」

他伸手撫摸鋼琴，神情溫柔，「我花了五十年，想把它完成。」

依蕾娜忽然明白了什麼，她看向鋼琴上的樂譜。

果然，那不是〈最後的探戈〉原稿，而是無數次修改後的版本，每一頁都寫滿批註。刪除、重寫，再刪除、再重寫，像一個人耗盡一生，追逐某樣東西，卻始終無法觸及。

「你改寫了它。」依蕾娜說。

米格爾看向她，微微一笑，「當然，因為他不肯完成。」

他望向卡洛斯，笑容逐漸消失，「而我受夠了等待。」

空氣忽然變冷。卡洛斯靜靜站著，沒有說話。但依蕾娜能感覺到，某種沉睡許久的真相，即將被揭開。

米格爾拿起一本厚重樂譜，慢慢翻開，停在最後一頁。

那裡寫滿音符，頁面最下方，有一行新的題字，墨跡較新，顯然是近幾十年間補上的：「〈最後的探戈〉完成版」。

米格爾看著眾人，聲音輕得像耳語，卻讓所有人心底發寒：「你們想知道，當年劇院裡真正發生了什麼嗎？」

10 第二位作曲家

沒有人說話。地下排練廳裡只剩滴水聲，以及那本攤開的樂譜。

米格爾站在鋼琴旁，像一位等待觀眾的演奏家。

卡洛斯靜靜看著他，眼神裡第一次出現悲傷。

不是憤怒、不是敵意，而是一種早已預料到結局的悲傷。（一三）