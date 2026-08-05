那些男人教我的事（四）

那一路上，我一直在回味他的眼神和他的身影出現時，帶給我的暈眩感。他沉默寡言、老謀深算的樣子裡，偶爾露出的孩子氣和突然咧嘴一笑的陽光。

不知道從什麼時候開始，我信賴他，並且有點依賴他。雖然我們幾乎沒說過什麼話，不知不覺中，我們碰撞到一起的目光中，似乎已經說過很多、很多。

答應魯青雲，不僅僅因為他的成熟穩重和他讓我感受到的踏實和穩定，還有一部分原因，是想徹底和陳鵬了斷。

我害怕陳鵬突然闖進學校或者宿舍，假裝沒吵過架、假裝沒說過那些話，就像出差途中從未花五十塊錢，在公路邊的小店裡隨便搞一次，再給狐朋狗友炫耀，假裝無意中說漏嘴，盯著我的臉非要看我的反應。

魯青雲向我表白的那個晚上，我找小玉和我出去散步，一五一十交代了我的新情況，讓她找機會給陳鵬說一下，我已經有了新男友。我了解陳鵬，只有這件事能真正激怒他，讓他徹底死心。

「我支持你。和陳鵬分手是對的，他抽菸、喝酒、打牌，社會習氣真重。」

我依然忐忑，但小玉很有經驗地說：「你倆成天吵架也不是辦法，聽起來魯青雲很可靠。我見過他，有一次他送你回學校，我遠遠看到了。看起來比你老得多，還有點胖，就這一個缺點。」

從我和小玉十五歲一起去寄宿高中，她睡我下鋪開始，她便見過我的所有熟人。那些我在新疆認識的──學校的、社會上的、談過戀愛的，她都知根知底。她是我那段青春中最重要的人：出謀劃策、情緒撫慰，陪伴我度過每一個情緒的裂口。

她知道我成天讀的是席慕蓉和亦舒，笑我走火入魔。（四）