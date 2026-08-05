圖／123RF

與白千敘認識的過程中，倘若我學到了什麼，恐怕只有聽他說過的一些模稜兩可的觀點。比如，我們都努力在時間中不發生任何改變，如同擋在溪流中一塊被水刻出幾百個橫截面的石頭。還有，假如緣分能決定世界，世界便只剩下緣分。如果整體破裂成碎片，碎片也會化身整體。

我不知道他如今身在何處，算起來應該足有五年未曾見過。上個月，他的老鄰居告訴我，白千敘早就跟著一個女人，去了南美洲。他說這個消息時，小鎮正好少有地連下了三天雨。

我的書架上擺著一本白千敘幾年前出版的攝影集，叫做《無名之夢》。在他看來，人生也許只是一場夢，如同他在攝影集最後說的：「大樹是骷髏，骷髏亦大樹。得到即失去，失去即得到。萬事皆成空，生死俱徒勞。」我明白什麼是大樹和骷髏，我親眼見過那些。至於其餘的東西，它們都是抽象的標記，又好像天上的一片雲，或者貓的一聲叫，永遠都會出現，也總是很快消失。

與白千敘相識，是因為參加他的畫展，也應該是出於我的「職業攝影師」身分。而我正好居住於這座小鎮，我一直認為，這才是關鍵原因。他說的緣分，可能就是這種時間與空間的巧合。

最後見他是在五年之前。我收到他的電話留言，約我在伊麗莎白公園見面。那時他從小鎮上消失了將近一年。

那天下午，我到達公園停車場。一個穿套頭運動衫、牛仔褲的男人站在連接小溪的池塘邊，手端咖啡杯，邊喝邊凝望池水。那人一頭花白短髮，有著看破紅塵的意味。我想歲月流逝，經歷太多，人的頭髮自然會變少、變短。只不過他頭髮褪去的速度，讓我不敢一下子認出他來。

他聽到我的車聲，過了一陣，轉過身來，我才確定眼前的人便是約我見面的白千敘。他的頭髮和目光，都讓他顯得比一年前蒼老許多。在我的記憶中，他體格高大，可我這一刻卻不再有此感覺。

這並不讓我太過吃驚，我的記憶從來都不那麼準確。像去年好吃的飯店，今年變得食之無味這類的事，都可能是記憶的玩笑。有時我安慰自己，能留下那麼一點被歪曲的記憶，也算件幸事。生命中更多的人和事，連對自己的種種印象都沒有留下一絲痕跡。如果那些被抹去的回憶又找回來，我肯定會變成另外一個人。

我們坐在長凳上，一起看鴨子從眼前游過。我曾經在池塘盡頭，見到過兩條半米多長的鱘魚，彷彿兩艘警覺的潛水艇，緩緩在水面下悄無聲息地滑過。這種魚，據說可以活到一百五十歲。沒見過鱘魚的警覺與動作遲緩的人，可能無法體會牠們維持個體生存的痛苦。或許牠們更願意像池塘裡的那些鱒魚、三文魚一樣，雖然只能活上五、六年，可每一分鐘都在激情中度過。

他確實很長時間都沒有說話，好像我們只是兩個陌生人，湊巧一起坐在長椅的兩端，看著無聊的鴨子們，度過無聊的一天。

在沒有盡頭的時間中，颳來的風撞在一棵七十年的楓樹樹幹上，發出鐘擺的敲擊聲。這讓他終止沉默，看著池塘問我：去年的婚紗照拍攝，你還記得吧？

我點點頭。我當然記得那場奇怪的拍攝。一般人也不會那麼輕易忘記，更別說我還收到了他的支票。這種拿人家手短的事，應該是會記得的。

我把支票帶來了，我說，婚紗照沒拍成，我不能拿。

那是我給你的補償，他對著前方說，我不會把它收回來的。

支票一定要退給你，我堅持著，等拍完以後才能收費。

我們是不會再拍婚紗照的，他嘆氣說，喬雨已經離開了我。

我短暫愣住，才對他說：聽到這個消息，我很難過。

他再次陷入沉默。這個時候，水裡沒有一隻鴨子，風吹起水面上的波紋。這種自然的圖案，讓我又想起了那次畫展上充滿幾何圖形的畫。

見到那幅畫，就是在我第一次認識他的畫展上。

畫展並未在那些曲高和寡的畫廊和藝術館舉行，而是安置於一座鎮西的豪宅之中。這從某種意義上，消除了我最初收到畫展邀請信的不安。我不是一個充滿自信的人，或者從另一個角度上看，我是一個不願意處身於自己認為不該出現的地方的人。豪宅和畫展都是我不該出現的地方，但是它們的重疊卻消除了彼此的特殊性。

宅子的一樓是從上到下的落地窗，在陽光下映射出窗外一條被照得發白的長廊，和廊上懸掛擺設的各類花草，以及遠處黑色的樹林。二樓的窗子被左右或淡藍色、或青綠色的窗櫺夾在其中，窗上是一條條顏色各異的遮陽板。

房子的正門卻很樸素，不比普通人家寬多少。剛輕敲兩下，門就被拉開。一個八、九歲的男孩子，用雙手抓住內側把手，很吃力地拉著門。

男孩一言不發，回身跑開，轉眼就不見了。我身處一段昏暗的室內走廊裡，前方是後院窗戶照入的刺眼陽光。走廊是一種蟲洞般的存在，連同沉重的房門，似乎想要顯示，房子設計者費力讓它與外面世界明確分開的意圖。

一個人從那片陽光中走出來。她靠近時，我看到一張眉清目秀的臉，有點瘦，顴骨稍稍凸起，看上去是個四十歲左右的女人。她留著一頭長髮，均勻地掛在臉的兩側，讓她的眼睛顯得愈發的大。（一）