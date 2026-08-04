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漸行漸遠（九）

李東文
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趙志遠專門到倉庫來找孫周恩愛，之前他已經跟孫周溝通過了，說很想孫周，願意出兩倍的價錢，孫周拒絕了。趙志遠不甘心，又跑到倉庫來糾纏。

為了示好，趙志遠帶著一個西瓜來。他見到孫周餵東西給俊榮吃，氣不打一處出，「砰」的一聲把西瓜砸在他們的飯菜上。

俊榮跳起來，揮拳就打趙志遠。俊榮哪裡是強壯的趙志遠的對手？沒幾個回合，就已經被打得趴在地上起不來。孫周大怒，掄起一把椅子，砸在趙志遠的背上，砸得他暈頭轉向。

趙志遠又去打孫周，把孫周打得團團轉。

王八蛋，俊榮罵道。

俊榮拉開孫周的抽屜，拿出殺豬刀，狂喊：我砍死你這個王八蛋。

趙志遠下意識舉手擋刀。刀扎扎實實地砍在趙志遠的胳膊上，痛得他直喊娘老子。

俊榮一頓猛砍，左一刀、右一刀，有章有法地把趙志遠砍得抱頭鼠竄。孫周嚇得不輕，扶著貨架才勉強站穩了腳。奇怪的是，俊榮狂砍了老半天，卻不見有丁點兒血。俊榮是用刀背砍的。

趙志遠終於崩潰了，煮熟的麵條一般，攤開了躺在地上。

等趙志遠傻裡傻氣地走了好一會，另外三個女倉管才回來。三個女人看到俊榮提刀傻站在那裡，覺得很奇怪。膽子最大的那個用手指頭捅一下俊榮的胸，俊榮手中的刀「叮噹」一聲摔到地上，把大家都嚇得跳起來。

剛才，砍完趙志遠後，俊榮和孫周都傻掉了，大眼瞪小眼，你看著我、我看著你，呆在原地沒有動。這時，俊榮才發覺自己的腳在發抖，站都站不穩，只好蹲下去。

俊榮蹲在地上雙手捂臉的樣子太古怪，幾個女人莫名其妙的。（九）

精華 FAQ

  • 因為他先前向孫周表達想念與想交往的意思，甚至願意出2倍價錢，卻遭到拒絕；不甘心之下，他才再次跑到倉庫糾纏，想逼孫周接受自己。

  • 他帶著西瓜來倉庫裝作示好，卻看到孫周餵東西給俊榮吃，一怒之下把西瓜砸在飯菜上，這個挑釁舉動直接激怒了俊榮和孫周，衝突隨即爆發。

  • 俊榮雖然拿出殺豬刀猛砍趙志遠，甚至砍中對方手臂，但其實他用的是刀背，所以只造成驚嚇與疼痛，沒有真的砍出血，也讓趙志遠最後狼狽逃走。

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