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最後的探戈（一二）

清禾
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滴答、滴答，像某座看不見的鐘，正在計算時間。

越往下走，依蕾娜耳邊的旋律越清晰。但那種感覺越來越奇怪，因為她發現，這不是〈最後的探戈〉，至少不是完整版本

有些地方被改動了，某些音符被替換、某些節拍被刪除，像有人拿著原稿，試圖重寫它，卻始終無法真正完成。

終於，樓梯到了盡頭。眾人眼前出現一扇巨大的木門。門半開著，裡面透出微弱燈光。

阿方索皺起眉，「這裡有電？」

卡洛斯搖頭，「五十年前就沒有了。」

阿方索慢慢推開木門。

吱呀──聲音在地下空間裡迴盪。

門後是一座寬敞的排練廳。中央擺著一架老鋼琴，牆邊堆滿樂譜，地板覆蓋厚厚灰塵。惟獨鋼琴前方的一小塊區域，乾淨得異常，像有人經常使用。

依蕾娜的呼吸停住了，因為鋼琴前坐著一個人。

男人背對眾人，正在彈奏。他的手指緩慢移動，每落下一個音符，空氣似乎都會輕微震動。那首曲子──正是那個不完整的版本。

阿方索下意識向前一步，「你是誰？」

琴聲停止。

男人沒有回頭，只是低聲笑了笑。那笑聲帶著疲憊，也帶著某種近乎瘋狂的執著。

「終於來了。」他說，「我等了很久。」

卡洛斯的神情忽然變了，第一次出現真正的震驚，甚至帶著一絲難以置信，「不可能。」

男人慢慢站起身，然後轉過來。依蕾娜倒吸一口氣。

對方看起來大約六十多歲，頭髮花白、面容消瘦，卻仍然能看出年輕時的輪廓。

最令人不安的是，他的臉和卡洛斯有幾分相似。

男人看著卡洛斯，像看著一個多年未見的老朋友，「好久不見。」

卡洛斯沒有回答，只是死死盯著對方。（一二）

精華 FAQ

  • 她先聽見旋律越來越清晰，卻發現那並非完整的〈最後的探戈〉，而是被改動、刪節與替換過的版本，彷彿有人試圖重寫卻未完成。

  • 排練廳內有老鋼琴、堆滿樂譜與厚灰塵，卻只有鋼琴前方一小塊區域異常乾淨，顯示那裡有人長期反覆使用，留下不尋常的痕跡。

  • 因為男子雖然年約60多歲、滿頭白髮，臉孔卻與卡洛斯有幾分相似，且一開口就像熟識多年，顯示兩人之間可能藏著極深的過往關係。

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