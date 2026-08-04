滴答、滴答，像某座看不見的鐘，正在計算時間。

越往下走，依蕾娜耳邊的旋律越清晰。但那種感覺越來越奇怪，因為她發現，這不是〈最後的探戈〉，至少不是完整版本

有些地方被改動了，某些音符被替換、某些節拍被刪除，像有人拿著原稿，試圖重寫它，卻始終無法真正完成。

終於，樓梯到了盡頭。眾人眼前出現一扇巨大的木門。門半開著，裡面透出微弱燈光。

阿方索皺起眉，「這裡有電？」

卡洛斯搖頭，「五十年前就沒有了。」

阿方索慢慢推開木門。

吱呀──聲音在地下空間裡迴盪。

門後是一座寬敞的排練廳。中央擺著一架老鋼琴，牆邊堆滿樂譜，地板覆蓋厚厚灰塵。惟獨鋼琴前方的一小塊區域，乾淨得異常，像有人經常使用。

依蕾娜的呼吸停住了，因為鋼琴前坐著一個人。

男人背對眾人，正在彈奏。他的手指緩慢移動，每落下一個音符，空氣似乎都會輕微震動。那首曲子──正是那個不完整的版本。

阿方索下意識向前一步，「你是誰？」

琴聲停止。

男人沒有回頭，只是低聲笑了笑。那笑聲帶著疲憊，也帶著某種近乎瘋狂的執著。

「終於來了。」他說，「我等了很久。」

卡洛斯的神情忽然變了，第一次出現真正的震驚，甚至帶著一絲難以置信，「不可能。」

男人慢慢站起身，然後轉過來。依蕾娜倒吸一口氣。

對方看起來大約六十多歲，頭髮花白、面容消瘦，卻仍然能看出年輕時的輪廓。

最令人不安的是，他的臉和卡洛斯有幾分相似。

男人看著卡洛斯，像看著一個多年未見的老朋友，「好久不見。」

卡洛斯沒有回答，只是死死盯著對方。（一二）