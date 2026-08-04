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不走回頭路（全文完）

徐徐
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「走吧。」她如夢初醒，胡亂用手背抹了下眼睛，又恢復了之前那種挺拔的儀態，「等等，我先去一下洗手間。」

盯著她消失在長廊盡頭的背影，我嘆了口氣：「真不容易。大老遠跑來，就為一個沒結局的故事。」

「你還真信了？」阿歡側過頭來看我，眼神裡滿是玩味。

我瞪大了眼，「什麼意思？」

「什麼跨代返祖、什麼異國戀，」阿歡站了起來，雙手插在口袋裡，語氣裡是少見的淡然，「她的故事，我最多信一半。剩下的，估計是她給自己加的戲。」

「可小尤也信了，他那麼博學……」

「小尤可沒聽到剛才的故事。再說了，博學和願意配合演出，是兩碼事。世界是舞台，人人是演員。」

我皺起眉，心裡那點不舒服一下被他挑了起來，「所以呢，你也在演？」

阿歡見我面色不善，剛才那點高深莫測瞬間收了個乾淨，「別介啊，這話是莎士比亞他老人家說的，跟我沒關係！我的意思是，人一旦在某種情緒裡待得太久，戲演深了，到最後，可能連她自己都分不清哪些是真、哪些是假了。」

我無語地看著他。說實話，到了這會兒，我也不知道該信誰了。

手機又震了一下，是小尤的語音留言：

「進不去就不進了。放心，我不走。巴黎晚上風大，我在路口買了熱咖啡和牛角包，就在廣場上守著。你們慢慢逛、慢慢找。看完了直接往前走，從南邊的大門出。記住啊，別回頭走老路，我在前面等你們。」

補完妝的方芳從暗處走出來，重新變得神采奕奕。她沒再提那幅畫，也沒看手機，只是問我們：「怎麼走？」

我和阿歡對視一眼，沒有言語，卻極有默契地同時指向了前方。（全文完）

精華 FAQ

  • 因為阿歡指出她的說法像是摻了很多自我加戲，像跨代返祖、異國戀等細節未必可信；再加上小尤根本沒聽到完整內容，讓大家對真相產生動搖。

  • 阿歡認為她的故事最多只能信一半，剩下的部分很可能是她情緒與想像堆疊出來的版本。他強調人若沉浸在某種情緒太久，連自己都可能分不清真假。

  • 小尤表示自己進不去也不離開，會在廣場守著等人，並提醒他們看完後直接從南邊大門出去，千萬別回頭走老路，象徵眾人選擇向前、不再回望。

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