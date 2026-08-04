那些男人教我的事（三）

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魯青雲是烏魯木齊第一批手持黑色磚頭大哥大的老闆。他和烏市小商品批發城裡人手一個大哥大，脖子上掛著沉重的大金鍊子、手腕上粗大金手鍊的來自江浙福建農村的小商品老闆不一樣，他是烏魯木齊本地人，是讀過電大的文化人，也是新疆 商貿協會個體工商戶代表。從偏遠地區過來的同學們，從未見過比他更有社會地位和經濟基礎的烏魯木齊本地未婚青年，總以為我擁有什麼他們不知道的特殊手段，才俘獲了他。

老闆和幾個部門經理每天都有應酬。貿易公司的辦公場所主要招待客戶往來商談，幾個辦公室文員負責泡茶、整理文件和跑腿，也有一些不坐班的業務員，印了名片各顯神通，拿到項目和公司分成。我是唯一會五筆打字的兼職文員，也能照著樣本草擬合同，可以做簡單的Excel表格。

魯青雲沉默寡言，不苟言笑，眼睛小而圓，偶爾射出精光，令人凜然。半年前，我既緊張又害怕地去面試一周兩個半天的打字員和兼職文員時，他正好虎著一張臉路過，不經意瞥了我一眼，腳步頓了一下。我抬起頭，正好對上了他的目光，又都下意識地閃開了，我心裡「咯登」一下。

那種眼神我看過，食堂裡、教室裡，有時候是大街上走過的男孩子。那一眼，像是一滴雨落在宣紙上之前就湮開了。他走到門口，又轉過身和辦公室主任對視了一下。皺著眉提問的主任突然對我笑了笑，說：「下周開始，周二和周五下午一點到六點過來吧，按照我們公司基本工資的一半算。」

魯青雲對我有點特別，女人的直覺不會錯。但我沒想到，那一眼和後來意味深長的目光會改變什麼。

魯青雲總偷瞄我的那段時間，我和陳鵬冷戰不斷，吵得像兩隻在原地打轉的困獸。我把大部分精力投入到掙錢裡，不全是為了獨立──更多的是想為家裡減輕一點負擔。我家離開新疆時，賣掉所有的財產，只有一萬多塊錢現金。回到重慶，找親戚們東拼西借湊到三萬塊，盤下了一個雜貨店。我第一次回重慶前，家裡又借了兩萬塊錢，買了個小房子。

我是長女，不想也不能開口要更多錢。第一次回重慶時，我去二姨家用表姊的電腦，學會了五筆打字和簡單排版，摸索著學會了寫廣告文案和宣傳文章。我知道我必須要掙錢養活自己，幫助家裡。

從上大學第一個月開始，我就在外面給小孩子補習。有的學生家偏僻難找，有的小孩頑劣，家教收入有限，勉強夠買衣服和化妝品。魯青雲公司的招聘廣告上，最誘人的是當時算是豐厚的收入，還有地處市中心鬧區的交通便利。

中文系的功課容易應付，有些課我從來不去，考試照樣拿高分。做了幾個月兼職後，我問辦公室主任，能不能在暑假時全職兩個月。怎麼都學不會擺弄貓和網線的主任很高興，為了讓我安心，他主動幫我去問老闆魯青雲，這兩個月的工資怎麼算。主任得意地說我運氣好，老闆說我一個人在這裡不容易，給我全薪。那個暑假，我每天很早就到公司，做事勤快努力，這是我回報公司的唯一方式。

魯青雲除了出去應酬，幾乎長在辦公室。大家不避諱下班後上網的小便宜，他似乎也鼓勵有人留下，方便他想起什麼事吩咐下來。我的年紀最小，又是新去的，雜活兒都是我幹。有時候，他喊我打印複印個材料，有時候，他交代我打電話。女孩子打電話問什麼事，比男孩子有優勢。

沒有應酬的晚上，他喜歡叫上留在公司蹭網的幾個年輕人去樓下的夜市，熙熙攘攘，人頭攢動，烤肉的孜然味兒竄進鼻子裡，令人心情愉快。一堆人找個小桌子，幾個小板凳坐下，老闆會讓大家敞開了喝啤酒。

記得是兼職第三周的一天，快要下班時，他叫我和他一起陪客戶吃飯。我扭捏著不肯去，他說：「怕什麼？你要正式上班了，這就是最基本的能力。走吧，長點經驗。」

席間，有人要我敬酒，他叫他們別瞎鬧，這是我們公司的小姑娘，又不是亂七八糟地方的，還是正經大學生。又有人起鬨說：喝完酒一起去舞廳，魯總，帶上你們公司的姑娘一起去啊。魯青雲沉吟了一會兒沒說話，我心裡忐忑不安，也有點好奇舞廳是什麼樣子，想去看看。

一堆人酒足飯飽後，在餐廳門口商量要去哪裡玩。我跟在魯青雲身後，猶豫是插空給他說一下我回去，還是等著他安排。他突然伸過手把我拉到一邊，用胳膊虛虛地在我身後推著我走到路邊，示意等候的出租車過來。

待我坐進去，他掏出幾張十塊紙幣扔給司機，把腦袋伸進車窗對我說：「到了宿舍，給我發個傳呼，別忘了。路上小心點。」（三）