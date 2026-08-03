孫周對所有的人都說：現在我已經有了俊榮，不想理你們了。

沒幾天，孫周與俊榮有姦情的傳說，遍布了全廠。某天上午，姚香蓮去倒開水，經過俊榮前面停了下來，看了俊榮好幾秒才說：聽說你現在變成了另一個人了，品味好獨特。

俊榮知道她在拿自己與孫周的友誼尋開心，厭惡，就說：我喜歡強悍的女人，你喜歡奶小白臉，我們半斤八兩，誰也不要看不起誰。

俊榮諷刺姚香蓮，與所謂的「乾弟弟」姚林胡來，拆散了姚林與杏花的婚事，逼瘋了杏花。

姚香蓮臉一寒，低聲罵道：賤人！

有好心的大姐勸俊榮與孫周保持距離，不要把自己的名聲搞臭了。俊榮不以為然，雖然他嘴裡不說，但心裡非常鄙視那些自以為道德高尚的人。這些人背地裡男盜女娼，於人前卻總是道貌岸然。

被人家說得多了，俊榮也有些懷疑，自己是不是真的跟孫周有糾纏不清的東西，心裡不時嘀咕：是不是我對她有意思了？這樣想了後，打了自己一巴掌，罵自己逼蛋。

中午，俊榮從飯堂買了米飯，回到倉庫與孫周一起吃。孫周從家裡帶了菜來。這段時間他們都是這樣，孫周帶菜、俊榮買飯。

別看孫周長得粗魯，沒啥女人味，做的菜卻花樣百出，每天都讓俊榮大飽口福。俊榮要給孫周菜錢，孫周不要，說她有的是錢，不稀罕。

孫周有時候也像個學生妹似的調皮，尤其是這天，她居然餵給俊榮一塊豬腰子。俊榮昨天開玩笑說，最近腎有點不好，做事提不起精神。孫周就用白酒爆炒了豬腰子，來給俊榮以形補形。

偏偏，這親暱的舉動，被趙志遠看到了。（八）