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漸行漸遠（八）

李東文
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孫周對所有的人都說：現在我已經有了俊榮，不想理你們了。

沒幾天，孫周與俊榮有姦情的傳說，遍布了全廠。某天上午，姚香蓮去倒開水，經過俊榮前面停了下來，看了俊榮好幾秒才說：聽說你現在變成了另一個人了，品味好獨特。

俊榮知道她在拿自己與孫周的友誼尋開心，厭惡，就說：我喜歡強悍的女人，你喜歡奶小白臉，我們半斤八兩，誰也不要看不起誰。

俊榮諷刺姚香蓮，與所謂的「乾弟弟」姚林胡來，拆散了姚林與杏花的婚事，逼瘋了杏花。

姚香蓮臉一寒，低聲罵道：賤人！

有好心的大姐勸俊榮與孫周保持距離，不要把自己的名聲搞臭了。俊榮不以為然，雖然他嘴裡不說，但心裡非常鄙視那些自以為道德高尚的人。這些人背地裡男盜女娼，於人前卻總是道貌岸然。

被人家說得多了，俊榮也有些懷疑，自己是不是真的跟孫周有糾纏不清的東西，心裡不時嘀咕：是不是我對她有意思了？這樣想了後，打了自己一巴掌，罵自己逼蛋。

中午，俊榮從飯堂買了米飯，回到倉庫與孫周一起吃。孫周從家裡帶了菜來。這段時間他們都是這樣，孫周帶菜、俊榮買飯。

別看孫周長得粗魯，沒啥女人味，做的菜卻花樣百出，每天都讓俊榮大飽口福。俊榮要給孫周菜錢，孫周不要，說她有的是錢，不稀罕。

孫周有時候也像個學生妹似的調皮，尤其是這天，她居然餵給俊榮一塊豬腰子。俊榮昨天開玩笑說，最近腎有點不好，做事提不起精神。孫周就用白酒爆炒了豬腰子，來給俊榮以形補形。

偏偏，這親暱的舉動，被趙志遠看到了。（八）

精華 FAQ

  • 因為她對外宣稱自己已經有了俊榮，不想再理其他人，讓兩人有姦情的說法迅速擴散，成了工廠裡人人議論的話題。

  • 姚香蓮拿俊榮與孫周的傳聞取笑他，俊榮則反擊她與姚林的曖昧關係，甚至提到她拆散婚事、逼瘋杏花，雙方因此翻臉。

  • 兩人長期共吃午餐，孫周還親手餵俊榮吃豬腰子，顯得十分親暱；這一幕正好被趙志遠看到，可能讓流言再度升溫。

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