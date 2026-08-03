她忽然想起童年，想起那些沒有答案的問題：她從哪裡來？父母是誰？為什麼沒有任何紀錄？為什麼每當聽見探戈，心裡都會湧起莫名的悲傷？

就在這時，舞台另一端忽然傳來聲音。啪！像木頭斷裂。

眾人同時回頭。

劇院深處，有一道門緩緩打開，彷彿被某種力量推開。門後是一條向下延伸的樓梯，漆黑、深不見底。

卡洛斯的神情變得凝重。這是他第一次露出真正警覺的表情。

紅裙女子察覺到了，「怎麼了？」

卡洛斯望著那條樓梯，很久沒有說話。

最後，他低聲回答：「那裡不應該打開。」

「下面是什麼？」阿方索問。

卡洛斯的目光慢慢變冷，像想起某段不願提起的往事。

「地下排練廳。」

風從黑暗深處吹上來，帶著陳腐與灰燼的氣味，以及一絲若有若無的音樂。

依蕾娜忽然意識到，那不是〈最後的探戈〉。旋律相似，卻少了什麼，像有人試圖模仿，卻始終無法完成。

卡洛斯的聲音在黑暗中響起，低沉而遙遠：「有人在下面，而且已經待了很久。」

眾人沉默，因為這座劇院已經荒廢多年，理論上，下面不可能有人。

除非──那不是活人。

9 地下排練廳

沒有人立刻移動。

那條樓梯靜靜延伸向黑暗，像通往另一個世界。風從下面吹上來，帶著濕氣，還有一股陳舊紙張腐爛後的味道。

阿方索打開手電筒，光柱照進樓梯，卻照不到盡頭。

「我們下去？」他問。

卡洛斯沉默片刻，最後點頭。「如果答案還存在，就在下面。」

樓梯很長，比劇院本身看起來更深。牆壁是老式紅磚，許多地方已經崩裂。

水滴從天花板落下，在黑暗裡發出規律的聲音。（一一）