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不走回頭路（四七）

徐徐
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她反握住我的手，目光重新投向前方，卻像是越過了那幅畫，看向了某個更遠的地方。

「幾年前，我在劇組認識了一個外籍群演。」她聲音很輕，卻很坦率，「是個法國人，長得很好看，嘴也甜。我們在那座假得不能再假的『明清宮苑』裡談起了戀愛。」

我和阿歡屏住呼吸，誰也沒敢出聲。

「有一天，他很認真地看著我，說他在羅浮宮見過一幅肖像，畫裡的女人跟我長得很像。」她吸了口氣，像是要壓住某種翻湧的情緒，「他甚至當場畫給我看，用一支圓珠筆，在劇本背面勾勒出繁複的蕾絲領口，還有丁香色的長裙。他還對我說，『芳，如果有一天你去法國，穿上這身衣服走在羅浮宮，一定會轟動全場。』」

「所以，你昨天租了那身衣服，在羅浮宮裡走來走去，讓人拍照？」阿歡忍不住插嘴。

「對啊，我就是想轟動全場。」方芳眼眶一紅，一滴眼淚突然落了下來。她的聲音低了下去，「他走得很突然，什麼都沒留下，連個地址也沒有。

「我來巴黎，穿上那身衣服，不只是為了找畫。我是想讓他知道──你看，我真的來了，我照你說的做了，我也引起轟動了。」

她嘴角牽動了一下，像是自嘲，又像是祈求：「你說，他能不能看到？」

我心裡一陣發緊。原來這場張揚的「穿越」，底下藏著的是一個女孩最卑微的呼喚。

阿歡的手機震動起來，他掃了一眼。

「小尤發消息說，任務完成了，現在他在廣場上。這個時間點，已經進不來了。」

方芳一動不動地坐著，像是根本沒聽見。我伸手輕輕碰了碰她，「要不……走吧？」（四七）

精華 FAQ

  • 她不是單純想博取目光，而是想完成前男友曾經的描述與期待。她希望以這種方式告訴對方：自己真的來到巴黎，也照著他的話做了。

  • 方芳說，她幾年前在劇組認識了一名法國籍群演，兩人在假得不能再假的明清宮苑裡談起戀愛。對方嘴甜又好看，也曾認真對她說過畫中的女人像她。

  • 表面上像是一場張揚的穿越與拍照，實際上卻藏著方芳對失聯戀人的思念與呼喚。她想讓對方看見自己的出現，帶著卑微卻真切的期待。

羅浮宮

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