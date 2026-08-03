那些男人教我的事（二）

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我們帶著各自的惶恐與不安，吵了無數次：沒有及時回電話、沒有帶他去某個同學的生日會、不許他去我的宿舍、我和某個男同學關係疑似曖昧、我拒絕親熱等等。我總是懷疑，他對我不是真心的。

我和陳鵬分分合合的兩年，是我最徬徨失措的時期。

他一直說，他不相信我真的喜歡過他。他說，我只是被感動，是需要他陪我度過最艱難的時候。一旦遇到更好的人，我一定會拋棄他。我也不相信他愛的是我這個人，而不是要和我做愛這件事。

有一次，吵得太狠了，我衝口而出：「我們結束了，以後再也不要找我。」

他輕蔑一笑，緩緩吐出一句話：「我如果不要你了，還有人要你嗎？哪個男人會要二手貨？」

我像被雷擊中一樣呆住了，整個世界朝我的頭頂坍塌過來。他離我那麼遠，但又那樣清楚地杵在眼前。我感到一種深深的恥辱，不是因為「二手貨」，而是羞恥於我的相信。我自願交出處女膜，就失去了提分手的資格和立場了嗎？沒有處女膜的我就沒有價值了，像破抹布了嗎？

我想起小時候，聽見高年級女生在廁所裡竊竊私語，說起哪個女生「和男的睡過了」，哪個女孩兒打扮得「不正經」，跟了一個人，又換了一個人，被人說：「活該沒人要。」她們的語氣不是單純的鄙夷，也像是一種防禦，是一種自證的宣言：「我們是乾淨的，沒被碰過的，我們更矜貴、更值得。」

她們在證明自己清白的同時，也在集體修築一個城堡──誰在婚前失了貞，就失去矜貴的標籤。

我突然意識到，我和陳鵬之間根本的分歧，從來不是誰脾氣不好，也不是誰不會說話。我們不是一路人。那層膜的重要性遠沒有經過那件事，了解一個人真正的品質重要。

那天，我怎麼回宿舍的，一點都沒印象了。那個晚上的很多細節，我早忘了，但那種屈辱感從未減輕過。陳鵬的那句話擊垮了我的心理防線，像一把錐子扎在我的心底，我們再也回不去了。我知道他沒有惡意，他只是情急時口不擇言。但我不會原諒他，也不原諒自己。

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大二的期末，我記得是個六月，我和陳鵬第一次正式分手。即將二十一歲的我，第一次經歷人生中第一個巨痛。那些天，我恍恍惚惚，除了記掛著去打工賺錢，什麼事都不再重要。我不再執著於考高分，也不在乎考勤，在魯青雲公司得到的兼職機會成了我的救命稻草。

在我對未來和未知，比十五歲第一次來烏魯木齊住校時還恐懼、還擔憂時，兼職的貿易公司老闆魯青雲突然問我，能不能做他的女朋友，我嚇壞了。

我衝口而出的話竟然是：「不行，我有過男朋友的。」魯青雲盯著我的臉，想了幾秒鐘，緩緩地、輕柔地說：「哦，我不介意。」

我的拒絕是衝口而出的，說出來就後悔了──我應該換個句子說「不」。我以為他聽到我說「不行」之後會沉默，什麼都不再說了。我呢，趁機出去，這件事就過去了。

看我低著頭不說話，他接著說：「你不用緊張，你慢慢想幾天，再答覆我。」

他條件那麼好，能找到無數個「乾淨」、「溫順」的女孩。我已經被「使用過」，他為什麼還要我考慮？

那段時間，心裡空得像一口老井，什麼都能掉進黑沉沉的水底。他那樣篤定，有種我嚮往的安全感。和陳鵬分手後，我又陷入無依無靠的惶恐中，大概，無論是魯青雲還是別人，任何人，甚至我經常光顧的涼皮攤的小攤販，無論哪個願意陪伴我、保護我，我都會答應。

很多人以為是我處心積慮釣到了魯青雲，然後找機會和陳鵬分手。陳鵬就是這樣想的，小玉也有過懷疑。似乎魯青雲那樣的人不可能注意到我，除非我引誘他，用我的天真和愚蠢、年輕和嬌嫩。在那時，有些人眼裡，我撿到了便宜，撞了大運。

魯青雲比我大十歲，高大健碩，略微發福。在那個時代，胖就是老闆派頭。高中畢業，他和哥哥一起創業。我在他公司打工時，他大哥獨自經營了一家小小的裝修公司，大部分客戶是魯青雲介紹的。

魯青雲在市中心的寫字樓裡租了幾間辦公室，做新疆周邊國家的商貿往來，販賣新疆的棉花和石油副產品去內地，有時候也倒賣政府批文。

聽起來算是做大生意的人，但賺到多少錢、有沒有賺到錢，我自始至終都不清楚。他當然不會告訴我。那個時候的我，只關心他對我好不好，只想知道誰對我最好。

那是1996年，市場經濟非常活躍。大部分人還沒從計畫經濟中回過神來，還有人在觀望、在猶豫。只有少數人注意到，內地人悄悄來到新疆開發市場。（二）