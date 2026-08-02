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「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

漸行漸遠（七）

李東文
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秀明搖身一變，成了電視裡的韓國美女了。從頭到腳，全部都是韓國打扮，胸前還掛著串雞蛋大小的項鍊。

三位剛進屋的女孩手上都提著購物袋。秀明解釋，廠裡給她們發了服裝，也發了服裝費，她們提前一點下班，去用掉那筆錢了。

孫周低聲嘀咕：早知道這樣，我就不來了。在這麼漂亮的姑娘面前，我像個村姑一樣。

俊榮介紹孫周給大家認識。孫周男人似地逐一跟大家握手。

秀明說：天，你就是孫周？

孫周說：你知道我？

秀明說：知道、知道，俊榮前些時候被人打破了頭，聽說是因為你的緣故。秀明說完，咯咯地笑了起來。

俊榮覺得秀明笑成這樣很不得體。

孫周的臉難得地紅了。

俊榮沒料到，孫周的廚藝這麼好，煮出來的菜，色香味俱全。秀明邊吃邊感嘆，這已經是廣州酒家的水準了。秀明讓孫周以後有空，多到家裡來玩，多做菜給大家吃。

俊榮說：人家來這裡是做客人的，又不是來給你做保母，你要搞清楚狀況。

孫周說：沒關係，只要有人欣賞，別說做保母，做牛做馬也沒關係。

秀明的同事說，趙經理說下星期帶我們去廣州酒家吃飯，他說那裡的碗仔翅能讓人年輕十幾歲。另一個女同事還說，他那麼老了，再年輕二十歲也還是個老頭子。

俊榮酸酸地說：你們現在都已經是廣州酒家的水準了，好先進！

秀明白了俊榮一眼，罵道：傻樣。

秋天到了，天高雲淡，風清，氣候宜人。

趙志遠老婆到廠裡來找孫周晦氣的事，過去有一段時間了。事情變淡了，與孫周有過關係的那些男人，又再飢渴難耐，重新偷偷摸摸來找孫周苟且。（七）

精華 FAQ

  • 她搖身一變成了電視裡的韓國美女，從頭到腳都換上韓式打扮，還戴著誇張項鍊。面對孫周時，她也毫不避諱地開玩笑，顯得相當張揚。

  • 孫周親自下廚，做出的菜色香味俱全，連秀明都誇讚已達廣州酒家水準。她的廚藝讓眾人印象深刻，也讓秀明特別邀她以後常來家裡。

  • 趙志遠妻子鬧事的風波過了一段時間後，事情逐漸淡去，但與孫周有過關係的男人又開始按捺不住，偷偷摸摸地回來找她，暗示她的糾葛並未結束。

雞蛋

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