漸行漸遠（七）
秀明搖身一變，成了電視裡的韓國美女了。從頭到腳，全部都是韓國打扮，胸前還掛著串雞蛋大小的項鍊。
三位剛進屋的女孩手上都提著購物袋。秀明解釋，廠裡給她們發了服裝，也發了服裝費，她們提前一點下班，去用掉那筆錢了。
孫周低聲嘀咕：早知道這樣，我就不來了。在這麼漂亮的姑娘面前，我像個村姑一樣。
俊榮介紹孫周給大家認識。孫周男人似地逐一跟大家握手。
秀明說：天，你就是孫周？
孫周說：你知道我？
秀明說：知道、知道，俊榮前些時候被人打破了頭，聽說是因為你的緣故。秀明說完，咯咯地笑了起來。
俊榮覺得秀明笑成這樣很不得體。
孫周的臉難得地紅了。
俊榮沒料到，孫周的廚藝這麼好，煮出來的菜，色香味俱全。秀明邊吃邊感嘆，這已經是廣州酒家的水準了。秀明讓孫周以後有空，多到家裡來玩，多做菜給大家吃。
俊榮說：人家來這裡是做客人的，又不是來給你做保母，你要搞清楚狀況。
孫周說：沒關係，只要有人欣賞，別說做保母，做牛做馬也沒關係。
秀明的同事說，趙經理說下星期帶我們去廣州酒家吃飯，他說那裡的碗仔翅能讓人年輕十幾歲。另一個女同事還說，他那麼老了，再年輕二十歲也還是個老頭子。
俊榮酸酸地說：你們現在都已經是廣州酒家的水準了，好先進！
秀明白了俊榮一眼，罵道：傻樣。
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秋天到了，天高雲淡，風清，氣候宜人。
趙志遠老婆到廠裡來找孫周晦氣的事，過去有一段時間了。事情變淡了，與孫周有過關係的那些男人，又再飢渴難耐，重新偷偷摸摸來找孫周苟且。（七）
她搖身一變成了電視裡的韓國美女，從頭到腳都換上韓式打扮，還戴著誇張項鍊。面對孫周時，她也毫不避諱地開玩笑，顯得相當張揚。 孫周親自下廚，做出的菜色香味俱全，連秀明都誇讚已達廣州酒家水準。她的廚藝讓眾人印象深刻，也讓秀明特別邀她以後常來家裡。 趙志遠妻子鬧事的風波過了一段時間後，事情逐漸淡去，但與孫周有過關係的男人又開始按捺不住，偷偷摸摸地回來找她，暗示她的糾葛並未結束。
精華 FAQ
她搖身一變成了電視裡的韓國美女，從頭到腳都換上韓式打扮，還戴著誇張項鍊。面對孫周時，她也毫不避諱地開玩笑，顯得相當張揚。
孫周親自下廚，做出的菜色香味俱全，連秀明都誇讚已達廣州酒家水準。她的廚藝讓眾人印象深刻，也讓秀明特別邀她以後常來家裡。
趙志遠妻子鬧事的風波過了一段時間後，事情逐漸淡去，但與孫周有過關係的男人又開始按捺不住，偷偷摸摸地回來找她，暗示她的糾葛並未結束。
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