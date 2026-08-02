依蕾娜重新回到劇院，胸口劇烈起伏，額頭全是冷汗。

阿方索蹲下來，「你怎麼了？」

依蕾娜沒有立刻回答。

她的目光落在卡洛斯身上，第一次帶著恐懼。因為她知道，剛剛看見的不是幻覺，而是記憶。

卡洛斯緩緩看向她，神情第一次出現變化，像認出了什麼。

「原來如此。」他輕聲說。

依蕾娜愣住，「什麼意思？」

卡洛斯沒有回答，反而問了一個奇怪的問題：「你從小是不是經常做同一個夢？」

依蕾娜全身一震，因為答案是肯定的。

從記事開始，她便反覆夢見一座燃燒的建築，夢見漫天火光，夢見一段永遠聽不完整的旋律。但她從未告訴任何人。

「你怎麼知道？」依蕾娜問。

卡洛斯沉默片刻，然後望向她，「因為那不是夢。」

劇院裡忽然安靜下來，連風聲都像消失了。

阿方索皺起眉，「你認識她？」

卡洛斯沒有回答。他的目光始終停留在依蕾娜身上，像在看一張久違的面孔。

許久之後，他才慢慢開口：「火災那晚，我救出了一個孩子。」

依蕾娜的心臟猛然收緊。

「那孩子失去了所有記憶。」卡洛斯繼續說，「她不知道自己是誰、不知道從哪裡來，甚至不知道自己的名字。」

阿方索愣住。

依蕾娜卻一句話也說不出來，因為某種她不敢觸碰的答案，正在逐漸成形。

紅裙女子忽然問：「那孩子後來呢？」

卡洛斯望向遠處，像在回憶很久以前的事。「我把樂譜交給她，告訴她離開這座城市、離開劇院，不要再回頭。」

他的聲音越來越低：「可惜，她還是回來了。」

依蕾娜感到一陣寒意，不是因為恐懼，而是某種無法解釋的熟悉感。（一○）