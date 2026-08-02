最後的探戈（一○）
依蕾娜重新回到劇院，胸口劇烈起伏，額頭全是冷汗。
阿方索蹲下來，「你怎麼了？」
依蕾娜沒有立刻回答。
她的目光落在卡洛斯身上，第一次帶著恐懼。因為她知道，剛剛看見的不是幻覺，而是記憶。
卡洛斯緩緩看向她，神情第一次出現變化，像認出了什麼。
「原來如此。」他輕聲說。
依蕾娜愣住，「什麼意思？」
卡洛斯沒有回答，反而問了一個奇怪的問題：「你從小是不是經常做同一個夢？」
依蕾娜全身一震，因為答案是肯定的。
從記事開始，她便反覆夢見一座燃燒的建築，夢見漫天火光，夢見一段永遠聽不完整的旋律。但她從未告訴任何人。
「你怎麼知道？」依蕾娜問。
卡洛斯沉默片刻，然後望向她，「因為那不是夢。」
劇院裡忽然安靜下來，連風聲都像消失了。
阿方索皺起眉，「你認識她？」
卡洛斯沒有回答。他的目光始終停留在依蕾娜身上，像在看一張久違的面孔。
許久之後，他才慢慢開口：「火災那晚，我救出了一個孩子。」
依蕾娜的心臟猛然收緊。
「那孩子失去了所有記憶。」卡洛斯繼續說，「她不知道自己是誰、不知道從哪裡來，甚至不知道自己的名字。」
阿方索愣住。
依蕾娜卻一句話也說不出來，因為某種她不敢觸碰的答案，正在逐漸成形。
紅裙女子忽然問：「那孩子後來呢？」
卡洛斯望向遠處，像在回憶很久以前的事。「我把樂譜交給她，告訴她離開這座城市、離開劇院，不要再回頭。」
他的聲音越來越低：「可惜，她還是回來了。」
依蕾娜感到一陣寒意，不是因為恐懼，而是某種無法解釋的熟悉感。（一○）
她胸口劇烈起伏、額頭滿是冷汗，並且第一次對卡洛斯感到恐懼，顯示她剛才看見的景象已觸發深層記憶，而非單純幻覺。 他直接告訴依蕾娜，那些並不是夢，而是她真實經歷的片段，並進一步暗示她從小反覆出現的火災與未完成旋律，與她失落的身世有關。 他說自己在火災那晚救出一名失去所有記憶的孩子，還把樂譜交給她，勸她離開劇院與城市不要回頭；這暗示依蕾娜很可能就是那個孩子。
精華 FAQ
她胸口劇烈起伏、額頭滿是冷汗，並且第一次對卡洛斯感到恐懼，顯示她剛才看見的景象已觸發深層記憶，而非單純幻覺。
他直接告訴依蕾娜，那些並不是夢，而是她真實經歷的片段，並進一步暗示她從小反覆出現的火災與未完成旋律，與她失落的身世有關。
他說自己在火災那晚救出一名失去所有記憶的孩子，還把樂譜交給她，勸她離開劇院與城市不要回頭；這暗示依蕾娜很可能就是那個孩子。
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