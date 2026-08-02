「這幅畫可能已經撤回了地下的庫房，再不然，就是某次特展的借展，展期結束就撤走了。」

「那能不能幫我們在資料庫查一下？」方芳急切地問。

「抱歉，我只負責展廳安保，沒有許可權。」他攤了攤手，「而且資料庫檢索需要畫家、名稱或編號。僅憑一張沒有標籤的照片，是查不到的。」

他的話，等於給今晚的行動畫上了句號。

我們默默退出人流，隨機走進德農館的一間大廳。中央那張紅色的環形沙發很大，像一圈收攏的懷抱。方芳逕直走過去坐下，一言不發地把自己陷了進去。我們也跟著坐下。

我抬起頭，看清正對著的是〈拿破崙加冕禮〉。外面的世界已經入夜，展廳裡只剩一束束昏黃的射燈落在畫布上。四周沉入幽暗，反倒襯得畫中人物的神情愈發鮮明──所有人的目光，都定格在那場盛大儀式的瞬間。

方芳坐在下面，抱著手臂，臉色有些發白。她沒有動，像是在等什麼，又像已經不再等了。

「其實……找不到也好。」她忽然說。

我和阿歡對視了一眼，不知道該怎樣接話。

方芳沒有看我們，只是那樣仰著頭。她的視線正落在畫中跪受冠冕的約瑟芬身上，原本一直強撐著的冷淡，此刻終於鬆動了一點。

「婷婷、阿歡，」她說，「你們是不是覺得我挺可笑的？為了一張說不清的畫，大老遠跑這一趟。」

「怎麼會可笑！」我往她身邊挪了挪，用力握了握她的手，「我只是覺得，那個最早告訴你這幅畫的人，對你一定很重要。」

「女人的直覺，真可怕。」方芳微微一僵，眼裡閃過一絲驚訝，很快又化成苦笑。（四六）