那些男人教我的事（一）

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父親只疼愛妹妹。家裡來客時，她自然地倚進父親懷裡，父親便笑了，一把將她抱上膝蓋，笑得慈眉善目，像電視裡才會出現的慈父。那樣的笑，從來沒有對著我過。偶爾一點，像是陽光撒向妹妹時，不經意漏出的光芒和溫暖，讓我沾到了點雨露。

父親晚年，收斂了年輕時的暴躁脾氣，尤其面對我這個成了「女博士」的長女時，他變得慈祥而溫和。也許是我讓他在外人面前，有了點吹噓的資格。他會和我聊幾句升職機會、收入情況，安慰我：「知識分子都是清貧的。」

我們之間總有一種刻意和緊繃。他和妹妹之間更隨便、更放鬆，在妹妹家也很自在。他從不去我家住，我邀請過幾次，後來，也沒人提起了。母親也不去我家作客，她讓我回娘家坐月子，意思是不想來北京住我家。我說不用了，公婆會來照顧我的，你們放心吧。他們果然就放了心。

我和許建明的父母也不熟。他們沒打算過來照顧我，我也不希望他們，早早找好了月嫂。公婆和我父母一樣，從來不上北京。

我和許建明與父母都不親密，我們倆和誰都不是很親密。我們有很多共同點。

我曾無數次反問自己：是因為我對父母不親，所以父母從不對我表達愛？還是父母從不表達對我的愛，我才和父母疏遠的？這個問題，我永遠得不到答案。

即便我現在穿越時空，去問那個早已變得柔軟、妥協，甚至開始害怕女兒們情緒的父親，也無法得到真實的回應。以父親的性格，任何疑問，他都會生氣、否認，然後振振有詞地說教。他會講一大套關於天倫、關於「天下無不是的父母」的道理。他會藉此大發一通脾氣，直到我低頭、認錯，做出愧悔的姿態為止。

父親這一生沒有犯錯──至少，他從未覺得自己錯過。他覺得自己為了家庭犧牲了一切，只要撐起了家，沒讓孩子餓著、凍著，他就是偉大的，至少是個稱職的父親。

過了很多、很多年，我終於省察到，我對男性的不信任來自於父親。也許這個歸因是錯的，我只是沒遇到過會表達，也能治癒我的人。我從不相信我會被無條件地愛。

對於女兒，一個文科博士，他們其實也有期待的：父親以戲謔的口吻說過，希望我挖掘家族的歷史，用我的筆，寫下祖輩們不平凡的經歷，記錄我們家從重慶被迫遠走邊疆，吃了那麼多苦，又是怎樣憑著過人的膽識，帶著我們回到內地的。他希望我記錄我們因為父母的犧牲而改變的命運，寫下感人至深的家庭記憶。

他們等了十幾年，看了我寫的好些論文或者散文，從未看到過我們家的事。他們既失望又無奈，再次確定了我是白眼狼的預言。

他們從未問起我，獨自在新疆讀書的那幾年，都經歷了什麼、過得好不好。他們完全忘了，或者不覺得那幾年值得記住。他們也不記得，我在重慶只住了一年就去了北京。除了不能獨立生活的年紀，我和他們相處的日子，也不過兩三年而已。

後來聽說，我五歲時回嘴：「又不是我要求生下來的，是你們自己生的我。」自那之後，我父親認定了我是白眼狼，這輩子都養不熟。他再也不願意在我身上投資了。

我從未奢望像好友小玉那樣受父母偏愛。小玉抱怨她姊姊脾氣壞，總和她吵架，我說：「那是因為你爸媽偏心你。」

「我爸媽對她挺好的。她老沒事找事，我爸、我媽都要煩死她了。他們不敢惹她，我才不怕。」

「就是因為你們家太偏心。和我們家一樣，我和我妹妹也總吵架。」

小玉鼻子哼一聲，她不同意，她只是願意讓著我。

小玉不會懂她姊姊的委屈，就像我妹妹永遠不理解我的心境。我和妹妹不親，卻和小玉投緣。

小玉和她姊姊的關係一直不好，直到她姊姊結婚生子，經常把外甥送到父母家，再也沒聽到她說起如何討厭姊姊了。大概是因為相隔幾千公里，沒機會說這些瑣事。也許她姊姊和我一樣，年紀漸長，成熟了，看到父母繼續偏愛小女兒的孩子，只能假裝沒事，學會了掩飾或遮蓋住身體和心靈的瘡疤，也不再索取愛。

小玉的姊姊對我算客氣的。小玉說：「我姊看到我別的同學，眼皮都不抬。她對你是最好的，還和你打招呼。她還問我，怎麼沒帶你回家，我說你忙著呢。放心吧，我可沒說你談戀愛了。我們家人覺得不到二十二歲就談戀愛的，都是壞女孩兒。」

那時候，陳鵬說過很多、很多次他很愛我。

「我才不信，你就會騙人。」

我問陳鵬：「你敢說你會喜歡我一輩子嗎？永遠不變？」

不知是因為害羞，還是因為我天性多疑，不相信自己值得別人的承諾，並得到那些保證。（一）