俊榮問：為什麼大家都不請你到家裡去玩？

孫周說：因為我長得像個男人，男人對我不感冒，女人也因為我長成這樣而看不起我。

俊榮一直都想問，孫周又不缺錢花，為什麼總是為了那一點錢，跟趙志遠這類腎虧男人亂來？俊榮聽人說，孫周的收費是很低的，跟外面街邊那些妓女相差無幾。而且有時候誰說手頭緊，她還會給打折。有人說廠裡與孫周有過關係的男人有十幾個，有人說不只這個數……俊榮終究還是沒有問。

孫周從不說那些男人什麼閒話。關於孫周那些金錢與肉體有關的傳聞，全是那些花錢買過孫周的男人，把這些關乎一個女孩清白的大事情，當成無關痛癢的小事隨便八卦而傳得全廠皆知的。

那些傳說中，用金錢的方式買過孫周的男人，雖然沒幾個是有人樣的，但是，孫周也是個毫無姿色可言的女性。俊榮實在是想不明白，他們圖的，到底是她的什麼，她圖他們的，又是什麼，難道孫周真的缺那點錢嗎？

孫周甩給俊榮一個裝滿了東西的袋子，說：嗨，想什麼呢？眼珠子都掉下來了，快伸手接！

有幾分忐忑的俊榮領著孫周到家裡去。他怕秀明對孫周的到來有所不滿。

孫周送給俊榮的禮物是臘鴨、臘雞、臘肉、臘腸、臘豬頭，鮮豬肉、鮮排骨等一大堆屠宰廠加工的產品，很世俗，也很實惠。

俊榮說：這麼多，你乾脆送我一頭豬算了。

孫周說：等我做了屠夫，送你兩頭豬。

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俊榮和孫周正在廚房裡，加工孫周帶來的屠宰廠產品。秀明帶著兩位很漂亮的女孩子來家裡吃飯，俊榮從廚房探頭往外看一眼，嚇了一大跳，鍋鏟差點掉地上了。（六）