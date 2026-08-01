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最後的探戈（九）

清禾
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男人沒有回頭，卻輕聲回答：「你終於來了。」

這是多年來，她第一次聽見他的聲音。

卡洛斯仍然停留在失蹤那一夜，沒有變老、沒有離開，彷彿時間從未向前。

「為什麼？」紅裙女子低聲問，「為什麼一直不離開？」

卡洛斯終於轉過身，眼神裡沒有怨恨，只有疲憊，漫長而深沉的疲憊，「因為舞還沒結束。」

就在這時，依蕾娜忽然感到劇烈頭痛，無數陌生畫面湧入腦海。火焰、樂譜、哭喊的人群，以及一個抱著半本樂譜的孩子。

那孩子站在燃燒的劇院外，回頭看向火海。遠方有人呼喊她的名字，那聲音竟與卡洛斯一模一樣。

依蕾娜猛地後退一步，臉色蒼白。因為她突然產生一個難以置信的念頭──那個孩子，似乎就是自己。

8 火焰中的孩子

依蕾娜跌坐在地，劇烈的頭痛像潮水般湧來。

眼前的劇院消失了，取而代之的是另一個夜晚、另一場火。她看見觀眾席在燃燒，火焰吞噬紅色絨布，濃煙在天花板下翻滾，人們尖叫著奔向出口。

有人跌倒、有人哭喊，有人在尋找親人。那個孩子站在劇院外，懷裡緊抱著半本樂譜。

她大約六歲，瘦小，滿臉煙灰，像剛從火場逃出來。

孩子沒有逃遠，只是站在街道另一側，死死盯著燃燒的劇院，彷彿知道裡面還有人。

忽然，一道身影從火海中衝出。

那是卡洛斯，年輕的卡洛斯，與舞台上的模樣毫無差別。

他全身沾滿灰燼，手裡拿著剩下的樂譜。

他跑向那個孩子，蹲下來，把東西交到她手裡，然後說了一句話。但火焰太大，依蕾娜聽不清，只看見嘴唇在動。

下一秒，畫面破碎。（九）

精華 FAQ

  • 卡洛斯說因為「舞還沒結束」，表示他長久停留在那一刻，像是被未竟之事束縛，直到依蕾娜出現，他才終於重新面對這段過去。

  • 她看見火焰、樂譜、哭喊的人群，以及一個抱著半本樂譜的孩子；畫面還顯示火災中的劇院、逃生人群，和卡洛斯衝出火海的身影。

  • 依蕾娜因畫面與感受而推測，那個站在燃燒劇院外、懷抱半本樂譜的孩子很可能就是自己，暗示她與卡洛斯之間存在更深的童年連結。

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