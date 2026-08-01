「啊？我也去？」阿歡愣了半秒，看看我，又看看前頭已經跑出去幾步的方芳，一跺腳，「行吧！」

「等一下，你們都瘋了？」小尤一步跨到我們面前，拽住了阿歡的背包帶，「說走就走？你們的行李還在大巴艙裡鎖著呢！」

我們三個頓時僵在原地。

小尤看著我們這副模樣，無奈地嘆了口氣，麻利地從導遊包裡翻出幾份免責聲明遞過來：

「算了，好人做到底。先把離團聲明簽了，再把你們訂的酒店地址發給我。散團後我把行李送到前檯寄存，省得你們半夜看完畫，還得滿大街找箱子。」

15

傍晚的羅浮宮 依舊人潮洶湧。我們耐著性子，在蜿蜒的長龍裡一點點往前挪，終於隨著人流進入了館內。

憑著頭一天走馬觀花留下的印象，我們直奔樓上的油畫長廊。本想著這一回要靜下心來，一幅接一幅細細看過去。可看著、看著，眼睛漸漸發澀，連輪廓與色塊也慢慢在視野裡變得模糊。到最後，就只剩下機械而疲憊的掃視了。

「到底在哪個廳？」阿歡終於失去耐心，停下腳步揉了揉腿，「方芳，那網友回覆了嗎？」

「回了。」方芳低垂著頭，完全沒有了之前的爽利，「他說，不記得了……很早以前拍的。」

看來這趟又跑空了，我嘆了口氣。抬頭時，看見牆角站著一位上了年紀的工作人員，灰白的頭髮貼著頭皮，站姿卻很穩。我拉了拉方芳，兩個人走了過去。

老先生盯著手機螢幕看了好一會兒，最終還是搖了搖頭。

「看起來像十七或十八世紀的肖像畫，但我確實沒印象。」他開口是不太好懂的法式英語，聽著有些吃力，「羅浮宮有幾十萬件藏品，除了那些常設的『明星』，展品是會輪換的。」（四五）