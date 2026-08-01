搶救婚姻總動員（下）

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依蓮趁機低聲對貝絲耳語：「為了準備今天的聚餐，他昨晚被我拖住，半夜沒往外溜。」

聚餐次日，依蓮把太太們約了出來喝咖啡，敘述婚變經過。麗玲與瓊安聽得眼睛越瞪越大。

兩位太太出主意，聖荷西歌劇院正在上演《獅子王》音樂劇，不如大家相約，過兩天帶孩子們一起去看，又建議在長周末，多邀幾家好友一起去露營。

美國國慶日的長周末，貝絲集合了十個家庭一起去露營。由於兩星期前才上網訂營地，太浩湖、優勝美地 等熱門景點早就訂完。幸運的在附近聖塔克魯茲山中的一處州立公園 ，訂到了營地。由於離矽谷 不遠，交通方便更容易吸引人參加。貝絲與麗玲登高一呼，老同事們紛紛響應。

到達營地搭好帳篷，已是近午時分。按照計畫，中午家家拿出各自帶來的食物；只見滷牛腱、滷豆乾、滷水花生、燻雞、燻魚、拍黃瓜、海帶絲、馬鈴薯沙拉、涼麵、三明治等，還有麗玲烤的香蕉核桃蛋糕，把個野餐桌擺得滿滿當當。

大人們在一旁聊得起勁，孩子們那邊也不遑多讓，年齡相當的自然而然分組聊天。麗玲的大兒子大學剛畢業，纏著貝絲的大兒子諮詢謀職的面談技巧。依蓮看了這情形，目光瞟了下貝絲，心想，小瑞就是有天大的膽子，也提不起離婚的勇氣了。

晚上，大夥在營地烤肉。各家從冰櫃中取出醃好的肉類、串燒、玉米、紅薯等，加上各色冷盤醃菜，晚餐比午餐更豐盛。大人們這回更是大碗喝酒、大口吃肉，小孩們也吃得小腹鼓脹還意猶未盡。

次日早晨，各家自理。貝絲一早起來，見到小瑞在帳篷前的小桌上架了個煤氣爐，小心翼翼地煎鍋貼。她一看就知他是為女兒煎的，因為黛安從小愛吃這款。鍋貼得煎得恰到好處，煎焦了或糊了，小姑娘要不高興的。

貝絲走過去打趣道：「你真是個好爸爸。」

他嘆道：「都說女兒是爸爸前世的情人，一點也不錯。」

貝絲又打趣：「前世情人應該娶來做老婆，怎麼做女兒！」

小瑞說：「情人無緣，娶不到啊！」

看來這陣子的聚會，逼得他打消了離婚的念頭。貝絲為依蓮慶幸之餘，不免也為小瑞可惜。被老婆虐待了二十年，好不容易找到紅粉知己，卻為了維護面子地位，白白葬送了愛情。

吃過早餐，每人揣上三明治、零食，背上足夠的水，一起爬山去。公園裡有許多健行步道，有條步道直通海邊，來回大約十英里。到了海邊，野餐弄潮，再往回走，回到營地已是晚上六點多。大家手忙腳亂地生火烤肉，雖然都累了一天，大家仍然興致勃勃。

等吃完晚飯，已是滿天星斗。山中沒有人間燈火，清清楚楚地看到銀河掛在天上，天階夜色涼如水，牛郎、織女雙星隔著銀河遙遙相望。貝絲偷眼望向小瑞，他跟老同事們聊得渾然忘我，看來已忘掉了山下的情人。

3

貝絲不得不佩服依蓮為了挽救婚姻做的種種努力，她先是虛心學做菜，想滿足丈夫的胃。到處詢問食譜，從此不買外賣，親自下廚做老公、女兒愛吃的菜。她請求小瑞為了女兒，回家吃晚餐。她還主動向老公坦承以往的過錯，信誓旦旦願意痛改前非。

她的努力沒有白費，小瑞再也不提離婚。但他坦承在最痛苦的時候，小三救了他，他不能無情。與依蓮約定，每周五晚上帶小三出去吃飯，星期天下午也固定去看她。依蓮只求不離婚，什麼條件都答應，小瑞暫過著腳踏兩條船的生活。

近來流行的熱門諺語說：「沒有拆不散的婚姻，只有不努力的小三。」依蓮能保住婚姻，不能不感謝那位小三，做了她丈夫的情人，卻沒有硬將他搶走。

依蓮多方打聽，得知小三心地非常善良，小瑞向她表白不能離婚後，她除了傷心痛哭，並沒有二鬧三上吊。原本小瑞以為跟依蓮注定一拍兩散，簽字離婚後，再在朋友面前帶出新女友。如今美夢成空，他人雖然回家了，心卻痛苦不堪。

萬萬沒想到，過了一年，小三換了工作，賣了康斗，與小瑞斷了音訊。據她相熟的朋友說，她新換了薪資優厚的工作，搬到較好的學區去了，勸小瑞不要再找她。

從此依蓮不必提心吊膽，但她跟小瑞婚姻的裂痕卻永遠無法縫合。夫妻兩人相敬如賓，全靠女兒在中間當潤滑劑。往好的方面說，依蓮對小瑞再也不會像往日那般頤指氣使了，小瑞在家中可以挺起脊樑過日子。小瑞心中的傷痕或許並未癒合，但依蓮總算運用她的智慧，將兩人的痛苦減至最低。（下）