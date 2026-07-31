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漸行漸遠（五）

李東文
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掐斷電話後，俊榮覺得有些不舒服。秀明近期跟他說話，總是用命令式的語氣。比如剛才吧，明明是請求他今晚早些回去操持晚飯，但聽起來卻像是上司在安排下屬的工作一樣。她不回家吃晚飯也是發訊息，像上級通知下屬一般。

快下班的時候，孫周去到質檢科門外等俊榮。辦公室裡面的姚香蓮努努嘴說：真是夠纏綿的，每天都出雙入對。俊榮懶得理她，裝作沒聽見。

俊榮其實也不想跟孫周結對下班，但姚香蓮既然說了難聽的話，俊榮就決定表演給大家看一下。他拉起孫周的手大大方方地走了出去。

剛到廠門外，孫周就甩開了俊榮的手，罵道：被帥哥拉著手的感覺怎麼這麼惡心，我都想吐好幾回了。

不知什麼原因，俊榮跟孫周在一起的時候，總是很放鬆、很開心，毫無心理壓力，像與另一個自己相處那麼舒坦。

孫周找俊榮一起下班，其實是有事商量。她要俊榮下班回家的時候，順路拐到她家裡去一下，她有東西要送給俊榮。

俊榮莫名其妙地接到孫周的禮物，有些感動。要知道，在質檢科，乃至整個幸福汽車裝配廠，稍有點臉的，都只把俊榮他們這些人，當成是從山裡進城的打工仔而已。

俊榮說：你送給我禮物，我應該請你吃飯。但是今天家裡有客人，沒時間請你──要不，你也一起過去玩算了。

孫周像等了俊榮的邀請很久一樣，欣喜若狂地答應了。孫周解釋說，她工作了足足十年，從未有同事邀請她到家裡作客。俊榮聽到孫周這樣講，頓時便有了幾分悲壯，好像隨口說說的一個邀請，讓他變成了活雷鋒。（五）

精華 FAQ

  • 因為秀明近期和他說話常帶命令口吻，連請他早點回家做晚飯，也像上司安排下屬；她不回家吃飯時的訊息，也像通知一般，讓俊榮覺得被支配。

  • 孫周先在門外等俊榮，出來後又當眾甩開他的手，還用嫌惡語氣開玩笑，顯示她嘴上刻薄、實際上卻與俊榮相處得很放鬆，像另一個自己。

  • 俊榮因孫周送禮而想回請她吃飯，雖然家裡已有客人，仍順勢邀她一起去。孫周反應激動，說自己工作10年從未被同事邀請，讓俊榮感到這個邀請格外有重量。

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