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最後的探戈（八）

清禾
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她與卡洛斯曾經爭吵，因為那首永遠沒有完成的探戈。她以為卡洛斯沉迷於某種不切實際的幻想，於是沒有赴約。

第二天，劇院失火，卡洛斯失蹤。從此再也沒有人見過他。

就在此時，依蕾娜忽然聽見一個音符。很輕，像有人碰到琴鍵。

然後是第二個、第三個音，旋律開始成形。

〈最後的探戈〉，她猛然抬起頭。紅裙女子的神情也變了。顯然，她也聽見了。

紙箱底部滑出一張老地圖，上面有個地方被紅筆圈起。港口附近，一座廢棄的劇院。地圖背面寫著一句話：「如果音樂再次響起，就到這裡來。」字跡屬於卡洛斯。

那段旋律，此刻正從地圖標記的方向傳來。

7 廢棄劇院

劇院名叫盧納，如今早已荒廢。

火災發生的年份正是1949年，卡洛斯失蹤的那一年。

三人抵達時接近午夜。劇院像一具沉睡的骨骸，藤蔓覆蓋牆面。月光從破碎的屋頂灑落，空氣裡瀰漫著河水與灰燼的氣味。

紅裙女子站在門前，久久沒有移動。

依蕾娜注意到，她的手正在發抖。那不是普通的緊張，而是某種等待了太久之後的恐懼。

三人走進劇院。

依蕾娜耳邊的旋律越來越清晰。班多鈕手風琴、小提琴、鋼琴，像一支看不見的樂隊正在演奏。

「你們聽見了嗎？」她問。

阿方索搖頭。紅裙女子卻輕輕點頭，「聽見了。」

他們來到舞台前，音樂忽然停止。

舞台中央出現一道男人的身影，像從黑暗中慢慢凝聚。先是輪廓，然後是身體，最後變得清晰。

他背對眾人，安靜站著，彷彿仍在等待某個約定。

紅裙女子向前一步，聲音微微顫抖：「卡洛斯……」（八）

精華 FAQ

  • 她先聽見熟悉的旋律再次響起，接著紙箱底部滑出一張老地圖，地圖上標示港口附近的廢棄劇院，背面還寫著卡洛斯留下的話，明確指向目的地。

  • 劇院名叫盧納，早已荒廢，而火災發生的年份正是1949年，也就是卡洛斯失蹤的那一年，讓這座劇院成為解開他失蹤之謎的關鍵現場。

  • 他們在舞台前聽見班多鈕、提琴與鋼琴的幻聽般合奏，音樂停止後，舞台中央逐漸浮現一名男子的身影，紅裙女子隨即顫聲喊出卡洛斯的名字。

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