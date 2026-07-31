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不走回頭路（四四）

徐徐
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然而，她身上那件連身長裙，無論是領口繁複的褶皺，還是那一抹華麗的丁香色，都與方芳昨天穿的那套，有著說不出的相似。

這邊的動靜很快引來了其他人。阿歡和費老師也忙不迭湊上來，幾雙眼睛鎖住螢幕，緊接著便是一連串的驚嘆：「我去，這裙子簡直一模一樣！」「太像了，真神了……」

周圍人的反應讓方芳的激動無以復加。她死死盯著那個小小的螢幕，眼底閃爍著某種近乎執念的光。她喃喃道：「不行……我得回羅浮宮一趟，我要親眼去看看這幅畫。」

「可你明天就回國了，」我不得不把她拉回現實，「除非改簽。」

「改簽倒容易，」阿歡接話，「關鍵是羅浮宮的票，沒預訂根本進不去。」

「我看看。」小尤已經低頭打開官網，手指飛快地滑動頁面，「明天的票沒了。後天，罷工……」

他忽然發現新大陸一般，動作猛地一頓，隨即驚喜地抬起頭來：

「今晚有夜場，六點以後免票進入！這種碰大運的機會，一個月只有一次，居然被你碰上了！」

「真的？」方芳幾乎是撲了上去，死死抓著小尤的手臂，聲音激動得有些變了調，「今晚就能進？不需要預約碼？」

「但你得有心理準備。」小尤直視著她焦急的眼睛，語氣恢復了冷靜，「免費意味著人山人海。除非你早點去排隊，否則大概還是進不去。」

「我現在就去！」方芳毫不猶豫，轉身就往外衝。

我心底的好奇也被徹底勾了起來。那條丁香色的長裙、陰影裡的側臉，像一根看不見的線，拉著我非要去探個究竟。

「方芳，等等！我也去！」我順手扯住阿歡，對還沒回過神的他低語：「我們一起！」（四四）

精華 FAQ

  • 因為她發現畫中女子身上那件丁香色連身長裙，無論領口褶皺還是整體色調，都和她昨天穿的衣服極為相似，這讓她產生強烈的直覺，認為必須回羅浮宮親眼確認。

  • 他發現今晚有夜場活動，6點以後可以免票進入羅浮宮，而且這種機會一個月才有一次。雖然免費入場代表人會很多，但也讓方芳看到了當晚進館的可能。

  • 方芳毫不猶豫要立刻出發去排隊，我也因為好奇被拉了進去，還順手叫上阿歡同行。大家決定趕往羅浮宮，趁夜場免票的機會親自去看個究竟。

罷工 羅浮宮

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