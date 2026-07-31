搶救婚姻總動員（中）

圖／123RF

小瑞怕老婆怕慣了，回到家竟隱忍不說。沒多久，小瑞開始藉故加班，不回家吃晚飯，常到晚上九點才回來。回家後不理老婆，檢查完女兒功課就鑽進書房。起先依蓮想離婚，由著他去。後來發現設計師對她刻意冷淡，她鍥而不捨追問，才知小瑞已知她的事。設計師向她明說，兩人年齡懸殊，他絕不可能娶一個比他大了將近十歲的女人。他若娶妻，當然希望能生孩子。

依蓮向來自負美貌，從小被人誇讚慣了，忘了自己是邁向知天命之年的女人。這回踢到鐵板，終於認清了自己魅力不再。

愛情落空，依蓮才意識到先生的反常。她發現小瑞每晚在女兒入睡後立刻往外溜，直到天亮女兒睡醒前才摸回家。她開始跟蹤先生，四處打聽，發現先生在傷心之餘，找他平時工作接觸認識的一位單親媽媽，請教單親家庭如何父兼母職。

那女人原本就是他談得來的朋友，不知什麼原因，獨自帶著一個女兒生活了多年。她與小瑞同病相憐，很快爆出愛情火花，這回變成小瑞非離婚不可了。離婚書送到依蓮手上，她後悔了！哭泣著不肯簽名。

到了這個節骨眼，她居然想起了小瑞種種好處。她恍悟自己抱怨了二十年的婚姻，原來是幸福的。捫心自問，她哪一點不幸福，自己有份高薪的工作，小瑞的工作更是比上不足、比下綽綽有餘。舊房子的房貸早已付清，如今順利出租。

兩人二十年來過得寬裕富足，每年寒暑假必定出門旅遊。不但玩遍了美國所有的國家公園，這兩年開始到歐洲旅遊。如果離了婚，財產各分一半。小瑞疼女兒，女兒的所有活動都是他接送。父女感情深厚，女兒絕對選擇跟著爸爸，她不就變得孤苦伶仃了！再說小瑞的薪水比她高出許多，怎麼可能便宜了別人，於是不得不求貝絲幫忙想辦法。

貝絲掛了電話，心中止不住的感傷。依蓮跟瑞德怎會走到這個地步？世間事就像華爾街股市的風向，說變就變！

2

二十年前，任誰見到依蓮與瑞德夫妻倆，都不免誇上一聲「金童玉女」。那時貝絲與瑞德是同事，貝絲在公司做了七、八年，一步步從企劃員升上了經理。美國名校電腦碩士的瑞德，是公司剛挖角過來的軟體部門經理。

二十年來，依蓮從沒對小瑞滿意過，嫌他不夠聰明、嫌他賺錢不夠多。即使小瑞在新公司一帆風順，不久前當上了技術總監，她仍然動輒抱怨。在矽谷，放眼望去多少學經歷不如他老公的人，都能創業成功，一夕致富，小瑞卻仍然吃人頭路。

他們結婚八年才生下一女，小瑞愛如掌上珍珠，周末假期大多是他帶著女兒打迷你高爾夫球、逛公園、看卡通影片。依蓮對女兒也盡心盡力，但她扮演的是虎媽，嚴厲督促功課，逼女兒彈鋼琴、學畫畫，非得把女兒調教成才女不可。

得知小瑞外面有了人，她的心情就像陰雨天矽谷山頭那團化不開的濃霧。她忽然領悟到一個完整家庭的可貴，想借助貝絲與他們夫妻二十年交情的力量，拉小瑞回頭是岸。

再過一星期就要放暑假，貝絲動腦筋邀凱文、麗玲與小瑞三家，於下周六到家中聚餐。她出面邀請，小瑞即使不樂意，也會裝無事人的樣子，勉強陪著妻女來吃飯。何況他們的女兒黛安一向喜歡吃貝絲燒的菜，又喜歡跟她的女兒妮可玩。

「貝絲，好久不見，我女兒前些時還在問，好久沒去妳家玩了！她想妮可姊姊。」瑞德接到電話，跟往常一樣興奮，聽不出婚姻出了問題。

「我家妮可也常念著黛安妹妹呢！凱文跟麗玲兩家都會來。」

還記得依蓮產下黛安時，貝絲帶著四歲大的妮可到醫院看她。妮可看到雙目緊閉，比貓兒還小的初生嬰兒，小臉漾出了天真的笑容，在媽媽的幫助下，抱了會兒黛安，沒想到就此結下了兩個孩子的緣分。

那日在產房，貝絲看到小瑞抱過女兒，如獲至寶，忍不住對伊蓮說：「小瑞那麼喜歡孩子，過兩年再追加一個。」

「那多累啊！」依蓮說。依蓮終究沒有再生老二。如果當初依蓮聽勸，追加個老二，忙碌教養兒女，是否還有餘力精神出軌？

周六黃昏，大夥陸續來到貝絲家。發現小瑞夫妻忽然暴瘦，大家都不免訝異！在老友面前，他倆打馬虎眼說，因為搬家忙亂，糊裡糊塗瘦了也不自覺。

老友們在佳餚美點、葡萄酒香中敘舊言歡。依蓮對貝絲使眼色，試圖要她喚起小瑞的往日情懷。想想，若他真的跟小三走了，如何面對這一群江東父老？（中）