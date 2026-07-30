俊榮奇怪地看著孫周，不明白她突然之間為什麼這樣說。孫周又說：那些自以為自己很高尚的人，說你陪著我是犯賤。

俊榮說：對啊，我就是要犯賤──犯賤又怎樣？

孫周笑了起來，說：好樣的，兄弟，我喜歡。

孫周又說：你肯定想問我，為什麼我的狗膽這麼大，什麼也不怕？

俊榮問：你為什麼這麼想做屠夫？

我也不知道，孫周說，反正我一看到豬就想殺。

俊榮說：你是個很少見的女孩子。

我是屠夫的女兒，又長成這個樣子，孫周說，你知道嗎？我快三十歲了，從幼稚園到現在，從來就沒有過一個朋友！

俊榮本來想說「我做你的朋友」，但他說不出，有些不好意思說。

孫周卻比俊榮的腦子轉得快多了，她話鋒一轉，打聽起姚香蓮是如何與姚林合夥把杏花逼瘋的事。俊榮不是嘴碎的人，但這時想起姚香蓮那嘴臉，忍不住就說了那天杏花生病了，他們送杏花回家，看到姚香蓮與姚林在杏花家裡苟且的事。

孫周罵道：她還好意思拿我跟她相比，她不僅拆散了人家的大好姻緣，還把可憐的杏花逼瘋了，居然還有臉待在這裡裝處女！

笑鬧了一會，孫周突然說：俊榮，如果我不在這裡做了，這間工廠，你是唯一一個值得我懷念的人。

俊榮說：我真是太榮幸了。可惜我有了秀明，要不然，我要與你談戀愛。

孫周說：你少來了，我看起來像你兩個人那麼壯，你少拿我開玩笑！

俊榮說：壯好，實惠！

正說著，秀明打電話給俊榮，讓他今晚早些回去，買菜做飯，有兩個業務部的同事要到家裡來玩。（四）