最後的探戈（七）
依蕾娜皺起眉，「這不像死亡報導。」
「阿方索也是這麼說。」
依蕾娜抬起頭，「你見過他？」
「昨天。」
「為什麼？」
紅裙女子望向桌上的樂譜，「因為他找到了一樣東西。」
就在這時，門鈴忽然響起。阿方索走了進來，手裡抱著一個落滿灰塵的紙箱。他把紙箱放到桌上，打開，裡面裝著一疊泛黃樂譜。最上面那張寫著：〈最後的探戈〉。標題下方還有一行手寫字：「當舞結束時，一切都將完成。」
依蕾娜忽然感到一陣寒意。因為就在她看見那句話的瞬間，耳邊彷彿響起了一段遙遠的旋律。
6 舊報紙
阿方索是在報社地下室找到那個紙箱的，那裡堆滿數十年的舊檔案。所有關於卡洛斯死亡的紀錄，都有一種不自然的空白。
演出消息、採訪和評論都保存完整。惟獨死亡事件只有短短一頁，像被人刻意剪掉了後續。
他翻出一位老記者留下的筆記。最後幾頁都在記錄卡洛斯失蹤前的夜晚，其中一段寫著：「昨夜十一時四十分，卡洛斯離開劇院。與其同行者為女性，身穿紅裙。」
房間安靜下來。
依蕾娜抬頭看向紅裙女子，女子沒有否認。
阿方索繼續往下念：「凌晨一時，有目擊者聽見音樂。凌晨二時，火災發生。凌晨三時，現場未發現遺體。」
依蕾娜愣住，「沒有遺體？」
阿方索點頭，「從來沒有。」
紅裙女子忽然開口：「那天晚上，我本來應該去劇院。」
兩人同時望向她。
她看著窗外，聲音低得幾乎聽不見：「卡洛斯約我見面。」
「為什麼？」
「完成那首曲子。」
阿方索問：「你去了嗎？」
她搖頭，「沒有。」
「為什麼？」
沉默很久之後，她才回答：「我害怕。」（七）
他在堆滿舊檔案的地下室裡，找到一個落滿灰塵的紙箱，裡面裝著一疊泛黃樂譜；最上面那張正是〈最後的探戈〉，成為案件關鍵線索。 樂譜標題下方手寫著「當舞結束時，一切都將完成」，這句話帶有明顯預示與威脅意味，也讓依蕾娜聽見時立刻感到一陣寒意。 舊報紙顯示卡洛斯在失蹤前與一名穿紅裙的女性同行，之後又出現音樂、火災與現場未發現遺體等紀錄，暗示死亡真相被刻意掩蓋。
精華 FAQ
他在堆滿舊檔案的地下室裡，找到一個落滿灰塵的紙箱，裡面裝著一疊泛黃樂譜；最上面那張正是〈最後的探戈〉，成為案件關鍵線索。
樂譜標題下方手寫著「當舞結束時，一切都將完成」，這句話帶有明顯預示與威脅意味，也讓依蕾娜聽見時立刻感到一陣寒意。
舊報紙顯示卡洛斯在失蹤前與一名穿紅裙的女性同行，之後又出現音樂、火災與現場未發現遺體等紀錄，暗示死亡真相被刻意掩蓋。
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