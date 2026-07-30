「沒錯！」小尤打了個響指，「魏徵要是在群裡，路易十四能氣得每天把他踢出去八百回。所以啊，真要是這幾位在一個群，路易十四負責活躍氣氛兼天天發朋友圈各種炫耀；康熙負責技術支持和發紅包；真正能海納百川、維持群秩序的，還得是李世民。」

大家都聽得樂不可支，為了躲避管理員的「凝視」，只能壓抑著聲音笑作一團。

方芳更是聽得眼前一亮。她想也沒多想，抬手就在小尤肩上輕輕拍了一下，語氣裡的興奮壓都壓不住：「你這腦洞真絕，簡直是直接把靈感送到我面前來了！不行，我回去一定得把這個故事寫出來。」

說到這裡，她順勢揚了揚下巴，半認真、半玩笑地遞出邀請：「等真開寫了，我能不能提前把你預定成歷史顧問？」

小尤立刻裝出一副受寵若驚的樣子，隨後欠了欠身，「『顧問』太高級了，我可不敢接。不過大編劇要考我功課的話，我一定知無不言，言無不盡。」

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一陣輕快的笑聲過後，大家隨著人流繼續往前走。剛跨過一道拱門，身後忽然傳來方芳的一聲輕喚：「婷婷……」

我應聲回首，視線正撞上她遞到眼前的螢幕。她指尖微顫，連聲音也按捺不住地顫慄起來：「快幫我看看，這張圖……像不像我？」

螢幕上是社交平台的一則跟帖：「是不是穿越了？畫裡的女子，和昨天在羅浮宮玩Cosplay的那個女孩驚人相似！」配圖是一張油畫的局部。

我趕緊點開原圖，兩根手指將畫面放大。不知道是展廳光線太暗，還是畫家刻意用了幽暗的技法，畫中女子的半張臉都隱沒在濃重的陰影裡，五官模糊難辨。（四三）