搶救婚姻總動員（上）

圖／123RF

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周日下午，依蓮的老公瑞德陪女兒參加社區少年籃球賽。她獨坐窗前，窗外忽然淅瀝淅瀝地下起了小雨。今年的天氣真反常，原本三月就該結束的雨季，竟然下到了六月初。早該艷陽普照的日子，天空仍然是烏雲一片。想起瀕臨破裂的婚姻，依蓮泫然欲泣。

依蓮只覺心口堵得難受，要找個人傾訴。她拿起電話準備打給貝絲，卻猶豫起來。要怎樣開口呢？依蓮決定老老實實把前因後果告訴貝絲，即使被她罵一頓，也就讓她罵吧！

接到依蓮電話，貝絲頗感意外。瑞德怎麼可能要跟依蓮離婚？半年前明明是依蓮想離婚，瑞德不肯。半年後，怎會來了個乾坤大翻轉，瑞德竟然願意簽字，依蓮卻後悔了。依蓮現在不但不想離婚，還想方設法要讓瑞德回心轉意。貝絲有股衝動想告訴依蓮，離婚並非世界末日。話還沒出口，卻聽到依蓮說：「妳不要罵我，一定要幫我想辦法。」

貝絲無語。

「妳是我們夫妻最要好的朋友，小瑞一向把你當親姊姊看，妳總不忍心看到我們離婚吧！」依蓮急切地說。

「妳要我勸小瑞不要離婚，那應該不難，他本來就不想離婚嘛！」貝絲說。

「情況不一樣了，他現在外面有了人。」依蓮帶著哭腔說。

「不可能，小瑞不是這樣的人。他對妳一向包容，又那麼疼愛女兒，誰都知道他們父女關係極好。」

「貝絲，我也不怕妳罵我，妳記得半年前，我跟他鬧離婚的事。」

「當然記得，妳鬧了一陣子，後來沒再跟我抱怨，我當你們和好了。」

「唉！妳聽我慢慢說，不要罵我啊！半年前我是真的想離婚，因為我愛上了一個人。」

「妳有外遇？」貝絲驚道。

「不是，是我精神出軌，單戀人家。」

貝絲這回下巴差點掉了下來，心高氣傲的依蓮怎會說出如此的話來。

依蓮道出原委。這幾年科技股大漲，依蓮與瑞德陸續賣了些股票，手上有不少錢，想換個更大的房子。女兒黛安就要上初中，需要轉入較好的學區。可巧附近好學區裡，一棟格局不錯但年久失修的房子上市。屋主早已搬離，房子長年出租，室內破敗，庭院荒蕪。屋主不想整修，低價求售。夫妻倆不怕花大錢整修，二話不說將房子買下。

依蓮愛好藝術，對建築設計原本就非常有興趣，找設計師及監工的事都由她包辦。她對設計公司要求頗高，千挑萬選，總算找到一位滿意的設計師。依蓮年假很多，正好每星期休一兩天假來監工。

設計師比她小九歲，壯年、英俊、未婚，設計造型特別合依蓮的品味。由於投緣，兩人很快成為無話不談的好友。一日，設計師在裝修壁爐，小心翼翼敲打貼磁磚，專注的神情好似在做一件藝術品。依蓮見了，突覺心弦一震，感覺此生從來沒有這樣動心過。她知道自己愛上了那位設計師，毅然決然向小瑞提出離婚要求，把他趕到書房去睡。

不明就裡的小瑞雖時常被老婆嫌棄，卻從未想到要離婚。再說女兒還小，無論如何要給她一個完整的家，他當然不肯離婚。

依蓮找了機會向設計師示愛，沒想到設計師竟然拒絕她，說他只把她當好朋友。依蓮被拒後，不但不知懸崖勒馬，反而覺得那設計師是正人君子，對他更增加了愛意。她一廂情願認為他是愛她的，但她羅敷有夫，所以他不願意接受她。只要她離了婚，她相信，他一定會改變心意。

費時半年裝修的新居完工，依蓮忙著搬家，暫時擱下感情。依蓮非常喜愛她的新居，尤其一柱一木都是他打造的。她無法忘情設計師，決定為了愛不顧一切，但小瑞堅不離婚。她心中苦悶，打電話給她在台灣的姊姊傾訴衷腸，並尋求對策。

合該有事，小瑞的公司負責幫電腦大廠設計部分零件，再送到台灣的工廠製造。小瑞是公司的技術總監，公司對客戶及台灣工廠的聯絡，都由他接洽，家中的國際長途電話是公司裝設、公司付費。

偏巧台灣廠家發現商業間諜疑案，因此他們公司的每通電話都遭監聽錄音。依蓮與姊姊的談話全被錄音，由於講的是中文，公司一句也聽不懂，丟給小瑞要他翻譯。小瑞一聽錄音，簡直如青天霹靂，震驚悲傷！回想二十年來樣樣討好老婆，換來的卻是這捲錄音帶，真是情何以堪。

結婚二十年，他雖沒發大財，但一直拿高薪，省吃儉用買下第二棟房子。那位設計師工作有一搭沒一搭，連房子還是租的。他一時氣不過，跑到設計師家中找他理論，兩人一言不合打了一架。（上）