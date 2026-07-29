我現在是底特律歌劇院的首席男高音。兩個月以後，我們將上演《費加洛的婚禮》。我希望你能來底特律，聽到首演的樂聲與歌聲，接受全體觀眾的祝福。我們已經發出了許多的邀請。我們要把這場首演獻給上個世紀末那一場戰爭期間最幼小的受害者，那許多戰爭孤兒……

盼望著你與你的家人來到底特律。如果你需要旅費，請一定告訴我。食宿方面，我們歌劇院負責安排，只要告訴我，你們一共幾個人可以出席就可以了。我的電話如下……

殷切盼望著你的消息。

你忠實的阿力克斯

辦公室裡的三個男人都緊張地注視著米婭，等著她開口。

「身邊沒有了『衛士』，搭乘飛機，去到一個全然陌生的環境，我會非常緊張……」米婭一字一句，斷斷續續，已經顯示出緊張。

「我陪你去。」盛望軒馬上給出了最為切實的回答。A先生同B先生交換著欣喜的眼神，鼓掌表示他們的贊同與欣賞。

兩個月的時間飛速掠過，他們兩位到華盛頓雷根機場，為米婭同盛望軒送行。熱情地擁抱了對方之後，米婭同盛望軒向他們揮手道別，米婭左手無名指上的蘭菊婚戒燁燁閃亮。

回程中，A先生若有所思，「據望軒說，這一對白金婚戒，那位北歐珠寶商只收了區區兩百元，非常的仗義，甚為難得。這一對新人旅行回來之後，我們來辦個小規模的聚會，慶祝一番，記得要邀請這位珠寶商……」

B先生馬上應和：「那是當然。而且，北歐語言並非我們的強項，說不定，我們還有機會同這位北歐人，有更多翻譯業務方面的來往……」（全文完）