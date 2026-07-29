最後的探戈（六）
「因為我一直踩錯？」
「不是。」卡洛斯看著她，「因為你不害怕犯錯。」
很多年後，她仍然記得那個眼神。那是她人生中第一次感受到命運靠近。
之後的幾年裡，他們幾乎形影不離。
白天，卡洛斯寫曲。晚上，兩人跳舞。有時在劇院、有時在酒館，有時只是空無一人的街角。
對他們而言，探戈不是表演，而是一種語言，不需要說出口。只要音樂開始，彼此便知道對方在想什麼。
直到那首曲子出現，〈最後的探戈〉。
卡洛斯花了兩年時間創作，卻始終沒有完成。每次寫到最後幾頁，他都會停下來，重新修改、撕毀，重新開始。
她曾經問他：「到底少了什麼？」
卡洛斯沉默很久，才回答：「最後一步。」
她笑著說：「那就把它寫出來。」
卡洛斯卻搖頭，「最後一步不能寫。」
「為什麼？」
他望向窗外，遠方的夕陽正慢慢沉入拉普拉塔河。金色的光落在他臉上，讓他的神情顯得格外遙遠。
「因為那一步必須真正發生。」
她沒有聽懂，但她記住了。
多年後，她才明白那句話的意思。
故事講到這裡時，咖啡已經冷了。
依蕾娜安靜地聽著，窗外夜色漸深，街燈亮起，像一串遙遠的星星。
「後來呢？」她問。
紅裙女子沉默了片刻，輕聲說：「後來他死了。」
依蕾娜沒有說話。因為她聽得出來，這不是故事的結尾。
果然，紅裙女子繼續說：「至少所有人都這麼認為。」
她從手袋裡取出一片舊報紙剪報，日期已經模糊，標題卻仍能辨認：「著名作曲家卡洛斯‧羅德里奎茲於火災中身亡。」
依蕾娜接過剪報，仔細閱讀。
內容很短，短得異常。沒有事故詳情、沒有目擊者，甚至沒有葬禮紀錄，像有人匆匆寫完。（六）
因為他看出她不害怕犯錯，這讓他認定她有真正的舞感與勇氣。從那一刻起，兩人開始幾乎形影不離，白天寫曲、晚上共舞，逐漸建立深厚默契。 卡洛斯反覆修改卻始終停在最後幾頁，因為他認為曲子缺少的不是文字，而是「最後一步」。在他的理解裡，那一步不能寫進樂譜，而必須在現實中真正發生。 她說卡洛斯後來死於火災，但又補充「至少所有人都這麼認為」。之後拿出的剪報過於簡略，沒有事故細節與葬禮紀錄，暗示他的死亡可能並不單純。
精華 FAQ
因為他看出她不害怕犯錯，這讓他認定她有真正的舞感與勇氣。從那一刻起，兩人開始幾乎形影不離，白天寫曲、晚上共舞，逐漸建立深厚默契。
卡洛斯反覆修改卻始終停在最後幾頁，因為他認為曲子缺少的不是文字，而是「最後一步」。在他的理解裡，那一步不能寫進樂譜，而必須在現實中真正發生。
她說卡洛斯後來死於火災，但又補充「至少所有人都這麼認為」。之後拿出的剪報過於簡略，沒有事故細節與葬禮紀錄，暗示他的死亡可能並不單純。
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