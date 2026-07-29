小尤摸了摸下巴，像是在腦子裡迅速拉了個群，隨後煞有介事地開口：「問得有水準，我們得分幾個維度來看。」

他豎起一根手指，「首先，如果按輩分算，那群主必須是李世民。畢竟人家是唐朝的，比那兩位早了一千多年，妥妥的群創辦人、老前輩。

「但要說誰最在乎這個『群主』的頭銜，」小尤指了指頭頂的壁畫，「那絕對是路易十四。這位『太陽王』進群的第一件事，估計就是要求全員把群名片改成讚美他的話，並且立下群規：每天早上必須在群裡發表情包給他請安，這就叫線上的『起床禮』。誰要是敢發其他人的表情包，反手就是一個『禁言套餐』。」

大家被逗得鬨堂大笑。方芳也忍不住噗哧一聲笑了出來，亮棕色的髮絲微微晃動，「那康熙呢？」

「康熙爺嘛，絕對是群裡最深藏不露的『潛水大佬』兼『技術帝』。」小尤繪聲繪色地描述起來，「他平時不怎麼水群，但背地裡肯定在研究這群聊軟體是怎麼開發的。他偶爾冒泡，估計就是往群裡扔幾道他解不出的數學題，順便發個大紅包，看路易十四和李世民怎麼搶。

「不過嘛，」小尤話鋒一轉，語氣裡帶上了幾分欽佩，「如果真要選一個能把這大帝群管理得服服貼貼的實權群主，那還得唐太宗。」

「為什麼？」這次是阿歡在問。

「因為人家『天可汗』的名號不是白叫的啊，他最擅長的就是管理這種多元化的國際群體。」小尤笑著解釋，「最關鍵的是，整個群裡，估計只有李世民能容忍有人天天在群裡@群主，指著鼻子罵，還能做到堅決不踢人。」

「魏徵可沒資格入群。」費老師反應極快地接了話。（四二）