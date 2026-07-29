不走回頭路（四二）
小尤摸了摸下巴，像是在腦子裡迅速拉了個群，隨後煞有介事地開口：「問得有水準，我們得分幾個維度來看。」
他豎起一根手指，「首先，如果按輩分算，那群主必須是李世民。畢竟人家是唐朝的，比那兩位早了一千多年，妥妥的群創辦人、老前輩。
「但要說誰最在乎這個『群主』的頭銜，」小尤指了指頭頂的壁畫，「那絕對是路易十四。這位『太陽王』進群的第一件事，估計就是要求全員把群名片改成讚美他的話，並且立下群規：每天早上必須在群裡發表情包給他請安，這就叫線上的『起床禮』。誰要是敢發其他人的表情包，反手就是一個『禁言套餐』。」
大家被逗得鬨堂大笑。方芳也忍不住噗哧一聲笑了出來，亮棕色的髮絲微微晃動，「那康熙呢？」
「康熙爺嘛，絕對是群裡最深藏不露的『潛水大佬』兼『技術帝』。」小尤繪聲繪色地描述起來，「他平時不怎麼水群，但背地裡肯定在研究這群聊軟體是怎麼開發的。他偶爾冒泡，估計就是往群裡扔幾道他解不出的數學題，順便發個大紅包，看路易十四和李世民怎麼搶。
「不過嘛，」小尤話鋒一轉，語氣裡帶上了幾分欽佩，「如果真要選一個能把這大帝群管理得服服貼貼的實權群主，那還得唐太宗。」
「為什麼？」這次是阿歡在問。
「因為人家『天可汗』的名號不是白叫的啊，他最擅長的就是管理這種多元化的國際群體。」小尤笑著解釋，「最關鍵的是，整個群裡，估計只有李世民能容忍有人天天在群裡@群主，指著鼻子罵，還能做到堅決不踢人。」
「魏徵可沒資格入群。」費老師反應極快地接了話。（四二）
因為若按輩分與時代先後來看，李世民比路易十四和康熙早了近 1000 年，被比作這個「大帝群」的群創辦人與老前輩。 路易十四被描寫成最在乎群主頭銜的人，進群就會要求大家改名片、立群規，還要每天早上發表情包請安，否則就直接禁言。 因為李世民有「天可汗」的格局，能管理多元國際群體，也能容忍魏徵這種天天@群主、直言批評的人，展現真正的實權與包容。
精華 FAQ
因為若按輩分與時代先後來看，李世民比路易十四和康熙早了近 1000 年，被比作這個「大帝群」的群創辦人與老前輩。
路易十四被描寫成最在乎群主頭銜的人，進群就會要求大家改名片、立群規，還要每天早上發表情包請安，否則就直接禁言。
因為李世民有「天可汗」的格局，能管理多元國際群體，也能容忍魏徵這種天天@群主、直言批評的人，展現真正的實權與包容。
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