我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗打破4天停火 彈襲美軍約旦基地 向川普傳遞1訊息

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

不走回頭路（四二）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

小尤摸了摸下巴，像是在腦子裡迅速拉了個群，隨後煞有介事地開口：「問得有水準，我們得分幾個維度來看。」

他豎起一根手指，「首先，如果按輩分算，那群主必須是李世民。畢竟人家是唐朝的，比那兩位早了一千多年，妥妥的群創辦人、老前輩。

「但要說誰最在乎這個『群主』的頭銜，」小尤指了指頭頂的壁畫，「那絕對是路易十四。這位『太陽王』進群的第一件事，估計就是要求全員把群名片改成讚美他的話，並且立下群規：每天早上必須在群裡發表情包給他請安，這就叫線上的『起床禮』。誰要是敢發其他人的表情包，反手就是一個『禁言套餐』。」

大家被逗得鬨堂大笑。方芳也忍不住噗哧一聲笑了出來，亮棕色的髮絲微微晃動，「那康熙呢？」

「康熙爺嘛，絕對是群裡最深藏不露的『潛水大佬』兼『技術帝』。」小尤繪聲繪色地描述起來，「他平時不怎麼水群，但背地裡肯定在研究這群聊軟體是怎麼開發的。他偶爾冒泡，估計就是往群裡扔幾道他解不出的數學題，順便發個大紅包，看路易十四和李世民怎麼搶。

「不過嘛，」小尤話鋒一轉，語氣裡帶上了幾分欽佩，「如果真要選一個能把這大帝群管理得服服貼貼的實權群主，那還得唐太宗。」

「為什麼？」這次是阿歡在問。

「因為人家『天可汗』的名號不是白叫的啊，他最擅長的就是管理這種多元化的國際群體。」小尤笑著解釋，「最關鍵的是，整個群裡，估計只有李世民能容忍有人天天在群裡@群主，指著鼻子罵，還能做到堅決不踢人。」

「魏徵可沒資格入群。」費老師反應極快地接了話。（四二）

精華 FAQ

  • 因為若按輩分與時代先後來看，李世民比路易十四和康熙早了近 1000 年，被比作這個「大帝群」的群創辦人與老前輩。

  • 路易十四被描寫成最在乎群主頭銜的人，進群就會要求大家改名片、立群規，還要每天早上發表情包請安，否則就直接禁言。

  • 因為李世民有「天可汗」的格局，能管理多元國際群體，也能容忍魏徵這種天天@群主、直言批評的人，展現真正的實權與包容。

上一則

拒絕乩身天賦 劉柏君衝撞棒壇「性別之壁」

延伸閱讀

不走回頭路（二四）

不走回頭路（二四）
不走回頭路（二三）

不走回頭路（二三）
不走回頭路（二七）

不走回頭路（二七）
不走回頭路（三三）

不走回頭路（三三）

熱門新聞

建山機械董事長張慶成（右）、總經理張慶宗（左）為了打造淡江大橋，研發新工法、設備，培養焊工，才完成了這座「不可能任務」的大橋。(記者曾原信／攝影)

鋼鐵兄弟打造淡江大橋 職人精神成就一眼千年

2026-07-22 07:00

學英文的笨辦法

2026-07-26 02:00
東野圭吾不敵癌症病魔過世。圖／摘自oricon news

寫紅「破案天才伽利略」日本小說家東野圭吾去世 享壽68歲

2026-07-27 03:29
建山機械董事長張慶成（左）與總經理張慶宗（右）與淡江大橋合影。（記者林伯東／攝影）

淡江大橋工程 看見張家兄弟的浪漫與堅持

2026-07-22 07:00
台灣曾改編東野圭吾「嫌疑犯Ｘ的獻身」舞台劇。(圖／笨鳥工作室提供)

日本小說家東野圭吾去世 下月推出的「伽利略」系列成遺作

2026-07-27 04:35

大四那一年

2026-07-25 02:00

超人氣

更多 >
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後
33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關

33歲男大熊湖攀岩喪命 懷孕8周亞裔妻盼募款度難關