圖／123RF

俊榮嚇了一大跳，趕緊跳起來去拉架。跟那幾個女大力士相比，俊榮太單薄了，他被一條粗壯的大胳膊打得撞在桌角上，血都給撞出來了。

俊榮勃然大怒，抄起椅子就想掄過去。無奈椅子還未掄起來，他先昏頭轉向了，軟癱在地上。後來，他去醫院檢查，就這麼撞了一下，把他撞成輕度腦震盪。

孫周卻不是吃素的，捱了幾下打後，奮起反擊，擊退其中一個女人，不知從哪兒抽出一把貌似菜刀的東西來，「匡噹」一聲拍在桌子上。那是孫周從家裡拿回來的殺豬刀，一把半月形的利器，平時總拿在手裡玩，像小孩子玩玩具似地玩一把殺豬刀。

這一下，形勢倒轉過來了，孫周占了上風，用刀指著那幾個女人罵：你們他媽的傻X，腦子有屎啊！

黑痣等不敢上前，就罵：你這個婊子，搶人老公還這麼牛X，看老娘不弄死你！

剛剛從地上起來的俊榮問：你老公是哪個？

是我。隨著聲音出現，一個奇怪的男人出現在大家面前，是趙志遠。他說：她的老公是我。

俊榮狂笑，孫周和另外兩個女人也跟著笑了起來。

趙志遠去拉他的老婆，一邊嘴碎碎地說：回家、回家，別在這裡丟人現眼了。

他這話說得很平靜，平靜得像說：老婆、老婆，我想吃五花肉，你去買了來紅燒。

場面變得有些莫名其妙。

俊榮突然大喊：趙志遠，你賠我湯藥費，你老婆打破了我的頭！

趙志遠說：對不起了啊，你自己先去醫院看一下吧，回頭我給你報銷。

黑痣領著兩個女人還要去跟孫周糾纏，擺出血戰到底的架勢。趙志遠又好言相勸：別鬧了、別鬧了，回家吧。

黑痣說：不回家、不回家，偏不回家！

趙志遠說：不回家，你不怕她砍死你嗎？她有刀！

俊榮暗罵：這世上還有這樣的鳥男人！

看熱鬧的人漸漸多了起來，都在倉庫的大門外，等著看更精彩的戲。

保安終於趕來了，強行把孫周和幾個驃悍的女人分開。

趙志遠的臉一下子拉了下來，教訓地位沒他高的保安一通，說他們失職，門崗形同虛設，什麼亂七八糟的人都放到廠裡來。

有哪個女人能容忍老公說自己是「亂七八糟的人」？趙志遠的老婆就能，她聽到趙志遠這樣講，開心地笑了起來。

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秀明調去業務部後，工作繁忙起來，上下班時間沒個準，俊榮的自由度因此大了很多，生活品質降低了不少，沒有人給他做晚飯了。秀明每天風風火火地去上班、風風火火地回家，連做夢都喊著張經理長、李經理短的。

中午，俊榮與孫周結伴到飯堂去。路上，他們遇到姚香蓮。俊榮說：姚科長好。姚香蓮用鼻子「嗯」了一聲，黑著臉不屑地走開了。

俊榮沒想到，連姚香蓮這個名聲狼藉的女人也擺出這麼高傲的姿態，貴婦似的。俊榮低聲罵了聲「婊子」。孫周耳尖，低頭淺笑。俊榮明明知道，大家鄙視的是孫周而不是他，但他也有些受不了。

孫周沒事人一樣，拍拍俊榮的肩膀說：那些人都是腦殘，別理他們。孫周豁達大度的態度給了俊榮鼓舞，也對孫周多添了幾分尊敬。

趙志遠老婆這麼一鬧，孫周就成了公眾人物了。她那些不定期關照她的客戶，再也不敢找她玩了，連趙志遠這個始作俑者都對她敬而遠之。

孫周接著說：你知道姚香蓮為什麼比所有的人都裝嗎？

俊榮氣憤地說：她是全廠最爛的女人，有鳥的資格裝！

孫周笑笑說：如果姚香蓮她像你這樣是個清清白白的人，就不怕人說三道四了。正因為她是個爛人，所以才擺出一副她比我純潔的死樣子。

現在，俊榮和孫周不在飯堂吃飯了，每天都是把飯端回倉庫吃。自從孫周被圍攻後，俊榮就天天陪著她。

孫周曾很正式地對俊榮說：你不用總是陪著我的。在這間廠裡，就算一個人也不理我，我也無所謂。（三）