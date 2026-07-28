我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

蘭菊之戀（一七）

韓秀
聽新聞
test
0:00 /0:00

兩個人指點著桌上的五、六本字典，正在用極為奇妙的語言同米婭商榷，怎樣的翻譯更為貼切而優雅。盛望軒則忙著將一份中文文本翻譯成英文，在電腦上敲敲打打，工作得相當愉快。

門鈴響，郵差先生送來一封掛號郵件，回郵地址是底特律歌劇院。收件人是「A&B翻譯公司轉交米婭小姐」。

「我不認識底特律歌劇院的任何人。沒有關係，請念給我聽……」米婭心平氣和。

A先生拆開信封，先看落款，很謹慎地問道：「來信的人叫做阿力克斯，米婭，你認識一個叫阿力克斯的人嗎？」話未落音，三個人都看到了米婭的反應，她的臉上已經沒有笑容，變得僵硬。

「阿力克斯是阿爾巴尼亞裔戰爭孤兒，塞爾維亞人血洗科索沃，他的父母雙雙死在槍口下。基督教人道救援組織將戰爭孤兒們，送到雅典北郊潘達利山上的難民營。我們在那裡等待前往美國的機會。阿力克斯比我大兩歲，他有一條金嗓子。常常在山上的東正教教堂裡唱聖歌。很快，他就被一對美國老夫婦領養，去了美國。好幾個月之後，我才被領養……二十五年來，我沒有得到過任何消息，完全不知道阿力克斯竟然到了底特律的歌劇院……」說完，終於笑了出來。辦公室裡的三個人這才放下心來。

親愛的好女孩米婭，找到你可真不是一件容易的事情。

我是阿力克斯，就是那個常常為大家唱歌的男孩子。我離開雅典的時候，你還在那裡。四分之一世紀過去了，我們當中的一些人慢慢地互相有了聯絡。還有一些人，我們還在繼續尋找他們……最近有人告訴我，你現在是翻譯家，在北維州的A&B翻譯公司工作。

我的養父母已經去世了，他們給了我極好的機會學習聲樂。（一七）

精華 FAQ

  • 這封掛號信的回郵地址是底特律歌劇院，收件人則寫著「A&B翻譯公司轉交米婭小姐」。這顯示寄信人刻意透過公司轉交，想找到已失聯多年的米婭。

  • 兩人都曾是戰爭孤兒，先後被送到雅典北郊潘達利山的難民營等待赴美。阿力克斯比米婭大2歲，常在教堂唱聖歌，之後先被美國夫妻領養。

  • 因為信裡提到的阿力克斯，正是她25年來完全失去消息的童年好友，她一開始震驚僵硬，確認身分後才知道他平安並在美國發展，隨即放心地笑了出來。

上一則

Astera Labs執行長站在AI風口 做客戶需要的產品

下一則

賓大學者譯奧德賽 本以為賣千本算幸運 如今賣破百萬本

延伸閱讀

蘭菊之戀（三）

蘭菊之戀（三）
蘭菊之戀（七）

蘭菊之戀（七）
蘭菊之戀（九）

蘭菊之戀（九）
蘭菊之戀（五）

蘭菊之戀（五）

熱門新聞

建山機械董事長張慶成（右）、總經理張慶宗（左）為了打造淡江大橋，研發新工法、設備，培養焊工，才完成了這座「不可能任務」的大橋。(記者曾原信／攝影)

鋼鐵兄弟打造淡江大橋 職人精神成就一眼千年

2026-07-22 07:00
東野圭吾不敵癌症病魔過世。圖／摘自oricon news

寫紅「破案天才伽利略」日本小說家東野圭吾去世 享壽68歲

2026-07-27 03:29
建山機械董事長張慶成（左）與總經理張慶宗（右）與淡江大橋合影。（記者林伯東／攝影）

淡江大橋工程 看見張家兄弟的浪漫與堅持

2026-07-22 07:00

學英文的笨辦法

2026-07-26 02:00
台灣曾改編東野圭吾「嫌疑犯Ｘ的獻身」舞台劇。(圖／笨鳥工作室提供)

日本小說家東野圭吾去世 下月推出的「伽利略」系列成遺作

2026-07-27 04:35

飛來橫禍

2026-07-21 02:00

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？