兩個人指點著桌上的五、六本字典，正在用極為奇妙的語言同米婭商榷，怎樣的翻譯更為貼切而優雅。盛望軒則忙著將一份中文文本翻譯成英文，在電腦上敲敲打打，工作得相當愉快。

門鈴響，郵差先生送來一封掛號郵件，回郵地址是底特律歌劇院。收件人是「A&B翻譯公司轉交米婭小姐」。

「我不認識底特律歌劇院的任何人。沒有關係，請念給我聽……」米婭心平氣和。

A先生拆開信封，先看落款，很謹慎地問道：「來信的人叫做阿力克斯，米婭，你認識一個叫阿力克斯的人嗎？」話未落音，三個人都看到了米婭的反應，她的臉上已經沒有笑容，變得僵硬。

「阿力克斯是阿爾巴尼亞裔戰爭孤兒，塞爾維亞人血洗科索沃，他的父母雙雙死在槍口下。基督教人道救援組織將戰爭孤兒們，送到雅典北郊潘達利山上的難民營。我們在那裡等待前往美國的機會。阿力克斯比我大兩歲，他有一條金嗓子。常常在山上的東正教教堂裡唱聖歌。很快，他就被一對美國老夫婦領養，去了美國。好幾個月之後，我才被領養……二十五年來，我沒有得到過任何消息，完全不知道阿力克斯竟然到了底特律的歌劇院……」說完，終於笑了出來。辦公室裡的三個人這才放下心來。

親愛的好女孩米婭，找到你可真不是一件容易的事情。

我是阿力克斯，就是那個常常為大家唱歌的男孩子。我離開雅典的時候，你還在那裡。四分之一世紀過去了，我們當中的一些人慢慢地互相有了聯絡。還有一些人，我們還在繼續尋找他們……最近有人告訴我，你現在是翻譯家，在北維州的A&B翻譯公司工作。

我的養父母已經去世了，他們給了我極好的機會學習聲樂。（一七）