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最後的探戈（五）

清禾
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那是一頁樂譜，邊緣已經發黃，像保存了很多年。

依蕾娜低頭看去，樂譜並不完整。最後幾行被撕掉了，只剩下標題〈最後的探戈〉，以及作曲者的名字卡洛斯‧羅德里奎茲。

依蕾娜抬起頭，「這是原稿？」

女人點頭，「只剩這一頁。」

「其餘部分呢？」

「不見了。」

「誰拿走的？」

女人看著那張樂譜，神情第一次出現動搖，「我。」

依蕾娜愣住，「什麼？」

「是我弄丟的。」她輕聲說，「很多年前。」

窗外傳來遠處的手風琴聲，很模糊，像從另一個時代飄來。

女人的目光漸漸變遠，彷彿回到很久以前。那時候，卡洛斯還活著，那支探戈也還沒有失去結尾。

5 未完成的旋律

1947年，那是紅裙女子第一次見到卡洛斯的夏天。

那時的布宜諾斯艾利斯正處於探戈最輝煌的年代。每條街都有人唱歌，每間酒館都有人跳舞。卡洛斯‧羅德里奎茲，是所有人都知道的名字。

他年輕、英俊、才華橫溢。更重要的是，他寫出的音樂有生命。

據說有人在聽見他的旋律時流淚，有人因此墜入愛河，也有人因此離開家鄉。

第一次相遇是在港口附近的一間舞廳。她十九歲，卡洛斯二十七歲。

那晚，他坐在角落裡寫譜，沒有喝酒，也不看舞池，彷彿周圍的一切都與他無關。

她卻一直看著他。直到卡洛斯忽然抬頭，兩人的視線撞在一起。

卡洛斯笑了，然後問：「你會跳舞嗎？」

她回答：「會一點。」

卡洛斯站起身，向她伸出手，「那就跳一支。」

那支舞跳得並不完美。她踩錯了三次拍子，差點撞上旁邊的舞者。

但卡洛斯始終沒有鬆開她。

音樂結束時，他說：「你很適合探戈。」

她笑了。（五）

精華 FAQ

  • 她看到的是一頁已泛黃的樂譜，最後幾行被撕掉，只剩標題與作曲者名字。完整旋律的結尾不見了，讓這份原稿成為殘缺的證物。

  • 她坦承不是被別人拿走，而是自己在很多年前弄丟的。她的語氣帶著愧疚，也暗示這份失落與卡洛斯過世後的往事有關。

  • 故事回到1947年的布宜諾斯艾利斯，描寫年輕的探戈作曲家卡洛斯，在港口舞廳與19歲的紅裙女子初次相遇，兩人共舞並埋下後續情感線索。

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