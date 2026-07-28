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不走回頭路（四一）

徐徐
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「腿都軟了，還怎麼談判？」阿歡脫口而出。

「這就叫空間權力學。」小尤點頭，「你還沒開口，氣勢已經輸了。」

「這裡還接待使臣？」方芳一臉納悶，伸手虛指了一下這滿目的流光溢彩，「我一直以為，這裡是用來辦舞會的。電影裡不都是這樣演的嗎？」

「這正是最容易被影視劇帶偏的地方。」小尤輕輕笑了一聲，依舊保持著那種講悄悄話似的神祕音量，「電影裡總愛拍得夜夜笙歌、裙襬飛揚，好像凡爾賽宮每天都在開舞會。可實際上，這裡首先是一個權力場，其次才是娛樂場。」

他伸手指了一下長廊的兩頭，壓著嗓子繼續科普：「你們看它的位置就知道了。這條長廊正好連接著國王和王后的寢宮。當年路易十四每天去教堂做彌撒，都得從這兒穿過去。所以平日裡，這裡全擠滿了削尖腦袋想見國王的貴族。大家就像現在等大明星走紅毯一樣，分列在兩邊，就為了在國王路過時能混個臉熟，或者趁機遞個請願書。至於這種金碧輝煌的排場，平時主要是留給外國使節看的，那是真正的外交心理戰。」

「這種下馬威，確實夠絕的。」方芳順著那條延伸感極強的長廊望過去，似乎還在腦海裡還原那種讓人喘不過氣的壓迫感。

她忽然轉過頭看向小尤。平日裡總藏在墨鏡後的那雙琥珀色眼睛，此刻竟透出幾分難得的調皮，「不過，既然路易十四、康熙，還有李世民，都是這種玩心理戰的高手，我倒是想問問，要是把這三位千古一帝拉進同一個聊天群，你覺得誰能當上群主？」

這話一出，周圍幾個團友都樂了，阿歡更是來勁，連連催促：「對對對，尤導，趕緊給盤一盤！」（四一）

精華 FAQ

  • 小尤指出，這條長廊不只是影視劇裡的舞會場景，而是連結王室寢宮、供貴族等候與使臣觀摩的權力場，重點在於營造氣勢與施壓。

  • 因為長廊位於王室動線上，貴族可藉機刷存在感，外國使節則能直接感受法王的排場與威勢，形成一種精心設計的外交心理戰。

  • 方芳把路易十四、康熙和李世民並列，想像三位善於權術的帝王若進同一個聊天群，誰最有領導力，藉此把嚴肅歷史講得更有趣。

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