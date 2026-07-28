圖／123RF

現在不同了，俊榮有了秀明，不是單身了。他只睡了一會，耳朵就差點被秀明擰斷，他乖乖起來洗澡。俊榮一邊洗澡、一邊打瞌睡，洗到一半時，鬱悶地靠在牆上跟自己生悶氣，很想用頭狠狠地撞幾下牆。

睡到半夜，俊榮被自己的夢嚇醒了，他夢到自己和秀明開著一輛大奔，在公路上奔跑。他醒來後在床上發了會呆，起來喝口水繼續睡。

天快亮的時候，又做了另一個夢，夢見他與福榮在掰手腕，他的手腕都被福榮掰得痛徹骨了，他還是不肯認輸。福榮警告他，再不認輸，就要掰斷他的手。

他心裡害怕極了，想認輸。但是，無論他怎麼努力，他的手就是無法鬆開福榮的手。俊榮醒來後發覺，身體把手壓得發麻、生痛。

秀明已經去上班了。俊榮一連加了好幾天班，今天補休。他傻坐在床上，回憶剛才的夢，清晰地記得福榮獰笑著對他說：「出來混，遲早要還的。」

這句話很熟，前些時候廠裡的人都這樣說。但是，福榮說這句話是什麼意思呢？想起秀明原本是自己最好的朋友福榮的女朋友，有些不寒而慄。這個夢也太直接了，直接得俊榮都以為昨天晚上福榮到家裡來喝酒了。

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還未等俊榮去洗手間，孫周就打電話過來，大聲問俊榮，左後轉彎燈放在什麼地方了，她找不到。俊榮沒好氣地說，B區第二欄第五個貨架的第六層上。

他說完，自己也嚇了一大跳，這麼難記的東西自己居然記住了。要知道，他不在倉庫上班已經有一個多月了。

過了一會，孫周又打電話來，喳喳呼呼地說了好些話，無非是說俊榮像鬼一樣靈，居然給說中了。

俊榮讓她說得有些惱怒，又報了幾個配件的位置，讓孫周去查證一下。孫周不服，真去查了，分毫不爽，全中。這下，不單孫周，俊榮自己也感到意外。他脖子上的明明是人腦，啥時候變成電腦了呢？

孫周嘮嘮叨叨地說，俊榮如果不是超人就是鬼。俊榮說：我不是超人，也不是鬼，我只是昨晚喝了點酒。

經過孫周的大力宣傳，俊榮成了汽車裝配廠裡記性最好的人。孫周也把自己弄成了俊榮的粉絲，對他佩服得五體投地，上班在倉庫找不到配件，就打電話騷擾他。

奇怪的是，俊榮除了對倉庫零配件的擺放位置一清二楚之外，對別的東西的記憶，與別的人相比，也沒什麼不同。

第二天中午，俊榮端著飯到倉庫來吃。孫周跟他說心事，囉囉嗦嗦地說了半天，無非是一個意思，就是她不想再在工廠打工了，要回去跟她父親學殺豬，做一個女屠夫。

全廠人都知道，孫周的理想就是做一個出色的女屠夫，問題是，她的父親不肯讓她女承父業。她父親說：這麼大的城市都沒有一個女人想做屠夫，就你想做！

正說著，三個很壯的中年婦女坦克一樣，開進了倉庫。

俊榮抬頭一看這幾個女人就笑。孫周的樣子已經很男人婆了，但這幾個女人一出現，她差點就變成了淑女啦。

三個小山一樣的女人在他們面前一站，倉庫立馬暗淡了下來，殺氣迅速瀰漫了整個倉庫。為首的女人額頭有顆碩大無朋的黑痣，像一盞黑色的燈。

遠處，一個身穿藍色工服的男人探頭探腦地四處張望。俊榮定睛一看，是趙志遠，廠裡資歷最深的油漆工。俊榮猜，他可能是在找這幾個女人的。

這個趙志遠，遠看強壯如牛，近看猥瑣無比。俊榮一直都弄不明白，孫周為什麼總是跟他糾纏不清。當然，俊榮同樣不明白，趙志遠為什麼會喜歡孫周這樣的女人，要花那麼多錢在她的身上。俊榮認為，孫周一點女人味都沒有，頭髮再剪短一點點女扮男裝，平常人都要被她矇騙。

正當俊榮神遊物外的時候，以額頭有痣的女人為首的三個女人，已經圍著孫周開戰了。（二）