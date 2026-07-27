一邊安頓餐桌，盛望軒不能不驚詫於米婭動作之快。只在數秒之間，米婭竟然能夠在外人無法察覺的瞬間戴上墨鏡、恢復常態。

心有靈犀，米婭不動聲色地說：「眼盲已經四分之一世紀，我早已學會保護自己的一些小小技能……」

盛望軒也發現，那枚蘭菊戒指已經從米婭的左手換到了右手的無名指上，「我接受你的情意，但我不會公開這件事。任何時候，你如果改主意，我都沒有任何意見……」米婭落落大方地摘下墨鏡，用筷子拈了一塊鹽酥雞送進口中，大呼：「真好吃！世界上竟然有這樣的好東西！」

盛望軒在這一刻，深深感受到米婭的堅強與大度，接受了她那看似奇特，實際相當合理的安排，決定安心等待水到渠成的那一天。眼下，好好享受美食才是正辦。

飯畢，米婭細心地將戒指放回小皮盒，同盛望軒一道收拾碗盤。待兩人沏好了茶，坐了下來。米婭這才再次打開小皮盒，拿出那枚戒指，細細輕觸戒冠與戒環……

「戒指是什麼顏色？」

「銀色，材質大概是銀子。」盛望軒回答。

「請你用放大鏡仔細看一下，戒指內側篆刻有字，摸上去像是white gold……」

盛望軒拿起放大鏡，只看了一眼就叫道：「果真是白金，這位珠寶商真是我們的貴人……」

A先生同B先生何其敏銳，他們馬上注意到，不但盛望軒左手戴上了一枚戒指，米婭的右手也戴上了一枚戒指。在洗手間裡，兩人交換著意見：「看起來有戲。」A先生這樣說。「只不過，米婭還沒有拿定主意。」B先生那樣說。兩位取得共識，決定不時地敲敲邊鼓，促成這樣一件天大的好事。

真正是無巧不成書，三周之後的一個下午，辦公室裡和樂融融，A先生同B先生都有問題請教米婭。（一六）