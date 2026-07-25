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不走回頭路（三八）

徐徐
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人群裡發出一陣驚呼和輕笑。小尤指了指頭頂華麗的穹頂：「不僅抄了家，路易十四還把富凱修城堡的頂級原班人馬──建築師、園林師、室內裝飾師全給『打包』搶了過來，這才有了今天看到的凡爾賽宮。這抄家的性價比高吧？」

「這還不算最絕的……」小尤領著我們邊走邊講，沒一會兒就越過方芳，走到了她的前頭。方芳見狀也緊走了幾步跟上來，顯然不想錯過接下來的精彩故事。

「這位『太陽王』要是穿越到中國，大概也能混個『千古一帝』的名號。」小尤指著長廊裡的輝煌裝飾，語出驚人，「如果不看國籍，拿他和康熙皇帝對比，你會發現這兩人簡直像是拿了同一套劇本，分別在東西方各演了一遍。」

「沒錯，他們確實是同時代的人。」費老師不知什麼時候也加入了行列，在旁邊點頭讚許。

小尤衝費老師豎了個大拇指，講解的語氣更輕快了：

「這兩位大人物的開局都不輕鬆。路易十四是五歲登基，康熙是八歲繼位。掌權初期，兩人頭上都壓著『大山』──路易十四面對的是權相馬薩林，康熙這邊則是那個出了名強勢的鰲拜。有意思的是，這兩位少年天子都沒急著硬碰硬，而是一個賽一個地能忍。等熬到了親政奪權，各自的國家就都進入了最鼎盛的繁華盛世。」

我們都聽得入了神，一時間，竟沒有人出聲。

「這兩位在位的時間也挺誇張的，一個七十二年、一個六十一年，都是創紀錄的長跑選手。更有意思的是，他們竟然還通過信。路易十四專門派了數學家遠赴大清，給康熙講天文和算術呢。」

「照你這麼說，路易十四就是法國的康熙了。」發問的是方芳。（三八）

精華 FAQ

  • 他提到路易十四不僅抄了富凱的家，還把建築師、園林師與室內裝飾師等原班人馬一起收編，才有了今天看到的凡爾賽宮，並以此強調其做事效率很高。

  • 因為兩人同時代、都少年繼位，早年都面對強勢權臣，且沒有急於硬碰硬，而是先忍耐再奪權，最終帶領國家進入鼎盛盛世，因此被說像演著同一套劇本。

  • 兩人都在年幼時登基，路易十四5歲、康熙8歲；掌權初期都受制於強臣，後來親政後成就國家繁華，且在位時間都很長，分別達72年與61年。

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