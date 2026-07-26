醒著也無法逃離（全文完）

門「砰」的一聲關上了。隨後是車道上引擎發動的聲響，漸行漸遠，最後消失在街道盡頭。

屋子裡徹底靜了下來。

藍玫站在島台前，盯著那口鍋。慘白的油脂在晨光下，泛著一種令人反胃的微光，像是一塊結了痂的陳年舊事。

她伸出手，指尖觸到了鍋緣冰冷的生鐵。

她沒有擰開水龍頭。藍玫兩隻手握住鍋柄，猛地把它提了起來。生鐵很沉，壓得她的手腕發酸。她快步走向廚房牆角的大垃圾桶，腳下的拖鞋在木地板上發出急促的摩擦聲。

她用腳踩開垃圾桶蓋，沒有絲毫猶豫，雙手一鬆。

「匡噹──」一聲沉悶、厚重，帶著金屬迴響的撞擊聲。

那口沉重的鑄鐵鍋陷進了半滿的垃圾袋裡，壓碎了幾個空的酸奶盒子。

藍玫站在那兒，兩隻沾了點白膩豬油的手懸在半空。她看著垃圾桶裡那個黑乎乎、沾滿污漬的鍋底，心臟在胸腔裡劇烈地跳動了幾下，隨即慢慢平復下來。

屋子裡陷入了一種深不見底的寂靜。那一聲沉響似乎還在空氣中迴盪，那種生鐵撞擊塑料的鈍響，竟成了這一天裡最真實的聲音。

她抽出一張紙巾，仔細擦掉指尖上的油脂。

沒有去碰那張地稅單。她轉身上樓，腳步在樓梯上很輕，一階一階地踩過去，像是在確認每一根脊椎的重量。

二樓的走廊很安靜。陽光從百葉窗縫隙切進來，在牆上形成一格一格緩慢移動的影子。

她走進客房，重新躺倒在床上。

床上還有昨晚留下的體溫，正在一點點變冷。枕頭有點硬，短髮扎在後頸上，刺刺的。

手機在樓下客廳響起來。藍玫沒有起床。

她閉上眼，聽著窗外風吹過橡樹枝的聲音，像是一片片枯葉正從這個家的地基上，無聲地剝離。

她打算重新睡一個沒有周子風鼾聲的回籠覺。（全文完）