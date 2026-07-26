圖／薛慧瑩

「因為別人都不想碰。」

「理由？」

編輯吐出一口煙，「據說鬧鬼。」

阿方索笑了，「你什麼時候開始相信鬼了？」

「我不信。」編輯聳肩，「但老闆信。」

當天晚上，阿方索來到El Amanecer。舞廳依然營業、音樂依然響著，人們依然在跳舞，彷彿什麼都沒發生。

只有空著的那張桌子提醒人們，少了一個人。

酒保正在擦杯子，「你是記者？」

阿方索出示證件。

酒保點頭，「問吧！」

「艾斯特班最後一次出現是什麼時候？」

「前天晚上。」

「跟誰在一起？」

「很多人。」

「最後呢？」

酒保停下動作，「紅裙女人。」

又是她。阿方索皺起眉。

「她叫什麼？」

「不知道。」

「從哪裡來？」

「不知道。」

「有人認識她嗎？」

酒保搖頭，「沒人知道。」

阿方索沉默。

一個沒人認識的女人，卻讓整間舞廳的人都記住。這本身就很奇怪。

「她問過什麼？」

酒保笑了笑，「還是卡洛斯。」

阿方索的手停住。「每個人都在找卡洛斯？」

「不是。」酒保看向舞池。

「只有她。」他頓了一下。「但最近開始有人聽見那首歌了。」

阿方索抬頭，「哪首？」

酒保沒有立刻回答，彷彿連說出名字都有些顧忌。

過了幾秒，他才低聲說：「〈最後的探戈〉。」

舞池裡正好響起掌聲，掩蓋了最後幾個字。但阿方索還是聽清楚了。

「你聽過？」

「沒有。」酒保說，「但有人說聽過。」

「誰？」

酒保指向角落。

那裡坐著一位老人，頭髮全白，手裡拿著酒杯，像在看很遠的地方。

阿方索走了過去。老人沒有看他，只是望著舞池。

「聽說你聽過那首歌。」

老人笑了笑，「很多年前。」

「在哪裡？」

「這裡。」

阿方索坐下，「卡洛斯演奏的？」

老人搖頭，「卡洛斯從來沒演奏完。」

阿方索心裡一動，「什麼意思？」

老人喝了一口酒，許久才開口：「因為他寫到一半就死了。」

「所以沒有人知道結尾？」

「不。」老人再次搖頭，「有人知道。」

「誰？」

老人沉默。

他的眼神忽然變得有些複雜，像想起某個不願提起的人。

「舞伴。」

阿方索皺眉，「什麼？」

「一支探戈。」老人說，「只有兩個人知道真正的結尾。」

「作曲家，和舞伴。」

音樂忽然停下，舞池中的人開始鼓掌。老人也跟著拍了兩下手，然後站起來。

「你要找的不是失蹤者。」他說，「是那首歌。」說完便離開了。

阿方索坐在原地，覺得這趟採訪越來越不像新聞，更像某種謎語。

就在這時，舞廳的大門再次打開。

所有人下意識看過去，一名穿著黑色大衣的女人走了進來。她摘下帽子，露出黑色長髮。

阿方索看見許多人同時停下交談，甚至連酒保都抬起頭。因為來的人正是最近整座舞廳都在議論的那個女人。

紅裙女子。

她站在門口，目光緩緩掃過舞池，像在尋找某個人。

最後，她的視線落在阿方索身上。兩人隔著整個舞廳對視。

阿方索不知道為什麼，忽然有種感覺，這個女人似乎早就知道自己會來。更奇怪的是，她看見自己時，竟露出一絲失望。

彷彿她等待的人並不是他。

4 占卜師與記者

三天後。依蕾娜第一次見到阿方索，地點是在一間快要倒閉的咖啡館。

那天下午，雨剛停。

阿方索按照酒保提供的線索，一路追查紅裙女子的行蹤。結果沒有找到紅裙女子，卻找到另一個名字。

依蕾娜。

據說最近有人看見紅裙女子頻繁出入她的住處，於是他來了。

門上的鈴鐺響起時，依蕾娜正整理塔羅牌。她抬起頭，一個陌生男人站在門口。三十多歲，穿著舊西裝，手裡拿著記事本。

記者。她幾乎立刻就猜到了。

阿方索出示證件，「阿方索‧馬丁內斯。」

依蕾娜看了一眼，「我不接受採訪。」

「我不是來採訪你。」

「那你來做什麼？」

阿方索拉開椅子坐下，「找人。」

依蕾娜笑了，「最近每個人都在找人。」

阿方索沒有笑，「紅裙女子來過你這裡。」

這不是疑問句，依蕾娜也沒有否認。

「來過。」

「她是誰？」

「不知道。」

「名字？」

「不知道。」

「從哪裡來？」

「不知道。」

阿方索皺起眉，「你什麼都不知道？」

「知道得比你多一點。」依蕾娜說，「但還不夠。」（三）