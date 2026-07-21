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「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

不走回頭路（三四）

徐徐

「什麼大片？我也看看！」阿歡一個激動，就從隱身的地方跳了出來。

我急得直跺腳，「哎，你這人、你這人……」

那坐著的兩個人像是被針扎了。小尤幾乎是屁股著火一般彈了起來，眼神在空氣裡虛晃著，找不到個著落點，「都、都出來了？怎麼就你們倆？其他人呢？」

方芳反應極快，她一個側身，極自然地推上了那副寬大的墨鏡。隨後便抬手指了指聖母院的大門，「那是費老師他們吧？出來了，大家都出來了。」聲音已經完全恢復了平靜。

我也轉身去看。果然，幾道熟悉的影子正三三兩兩地晃進陽光裡，身形都顯得有些單薄。我還在那兒費力地辨認都有誰，阿歡已經把那張不知深淺的臉，生生地湊到了方芳的手機螢幕前。

12

最後一站，凡爾賽宮。

「各位，這位就是大名鼎鼎的『太陽王』路易十四。」小尤站在寬闊的前庭廣場中央，抬手指了指不遠處那尊青銅騎馬像。午後的陽光正落在雕像上，馬蹄高高揚起，國王身姿挺拔。

眾人散開了，舉手機的舉手機、找角度的找角度。阿歡更誇張，他衝到基座下仰著脖子，原地起跳，虛空揮手，似乎想去搆路易十四的鞋跟。當然搆不著！

「欸，小尤！」阿歡喘著氣回過頭，「聽說這國王因為個子矮，才發明了高跟鞋撐場面，真的假的？」

「是不是他發明的，這個還真不好說。」小尤笑了笑，並不把話說死，「不過他確實特別喜歡穿高跟鞋。等會兒進宮裡你們就能看見，他那些肖像畫，基本都踩著高跟。至於到底矮不矮……我也沒見過本人，可不敢替他擔保。」（三四）

精華 FAQ

  • 因為他聽到有人提到「大片」，一時好奇與激動就跳了出來，完全忘了自己原本是躲著偷看，結果把現場氣氛整個打亂。

  • 最後一站是凡爾賽宮。眾人一到前庭廣場就開始拍照、找角度，阿歡甚至衝到路易十四銅像下方模仿起跳，表現十分誇張。

  • 小尤表示路易十四確實很愛穿高跟鞋，但他是否真的是為了掩飾身高而這麼做，並沒有確切定論；等進宮後還能看到他許多穿高跟鞋的肖像畫。

上一則

女中路（上）

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