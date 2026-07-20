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不走回頭路（三三）

徐徐
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「他說對不起我媽和我，可又說自己生活負擔很重，什麼也做不了。他說這些的時候，他那個新家的老婆、孩子就在隔壁屋吃飯。」

小尤本來還想順著說點什麼，張了張嘴，又停住了。大概他也意識到，隔靴搔癢的安慰沒什麼用。他歪著頭想了想，再轉回來時，語調已經誇張地往回收了：

「那你……你是一直在橫店待著嗎？那可是『東方好萊塢』啊！你這種長相，在劇組裡不是自帶光環？是不是天天演那種仙氣飄飄的異域公主，或者什麼絕世女俠？」

他一邊說，一邊誇張地比劃了一個舞劍的姿勢，眼神卻一直小心地觀察著方芳的反應。

方芳被他那種蹩腳的討好逗得嘴角一牽。她低頭在包裡掏手機，鼻音還沒散乾淨，聽起來悶悶的：「別提了，什麼公主、女俠。我這張臉，也就是在鏡頭邊上晃一下，當個連臉都記不住的『洋背景』。後來我想通了，辨識度這東西是老天爺賞的，可天分不是。我沒那個命。」

她手指在螢幕上滑了兩下，語氣鬆快了一些：「我現在改混短劇圈了。跟人合夥寫本子，缺人的時候自己頂上去，哪怕演個討人嫌的配角，也比以前帶勁。呶，你看，這是上周剛上線的，我寫的一個惡婆婆。」

小尤噗哧笑了，眼神在方芳那張冷艷的臉上打了個轉，又飛快地彈開，「婆媳大戰？這事兒離你遠了點吧。」

「想像力比經歷值錢，懂嗎？」方芳頭也沒抬，指尖一摁，螢幕裡猛地傳出一陣急促的提琴聲，在這廣場的角落裡顯得格外突兀。

小尤湊過去看，笑得一臉討好，「嘿，這開場，真有點大片的意思。連結發我，回頭寫論文想撞牆的時候，拿這東西換換腦子。」（三三）

精華 FAQ

  • 因為父親雖然口頭道歉，卻又說自己生活負擔很重，什麼也做不了，而且他的新家庭就在旁邊，讓她感到對方的歉意並沒有真正帶來補償。

  • 她先前在橫店當群演，常只是鏡頭邊上晃過的「洋背景」，後來轉往短劇圈，改與人合夥寫本子，缺人時也親自上陣演配角。

  • 小尤先試著安慰方芳，發現效果有限後，改用誇張打趣的方式轉移話題，逗她聊工作與作品，讓氣氛從沉重慢慢變得輕鬆。

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