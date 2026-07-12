我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫站台

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

不走回頭路（二五）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

說到這裡，他的目光越過河面，落向右岸那片正一點點沉進暮色裡的宮殿。

「方芳呢，她是從東邊飛來，逆著水流、逆著時間，還非要回頭去找些什麼。」他輕聲道，「阿歡剛才那句詩，擱在她身上，倒是一點沒落空──問君能有幾多愁，恰似一江春水向西流。」

看著他慢悠悠走回人群的背影，我心裡動了動，湊近阿歡小聲說：「你有沒有覺得，小尤今天有點感性得過頭了？而且這話題繞來繞去，總離不開方芳。」

「嘿，你也看出來了？」阿歡收起手機，露出一副看破不點破的壞笑，「這塞納河的水往哪兒流我不敢說，但小尤這心思往哪兒流，倒是清楚得很。」

兩岸的古老建築在暮色中漸次亮起燈火，迎面而來的遊船與我們擦肩而過。兩艘船上的人熱烈地互相揮手，像是某種盛大背景下的群演。

「快看！艾菲爾鐵塔閃燈了！」不知道是誰先喊了一嗓子，隨即一片驚呼和笑聲響起。

鐵塔先是通體亮起暖金，緊接著，無數白色碎光在塔身劇烈跳動。整座塔在夜色裡變得輕盈而懸浮，看起來不再是現實裡的鋼鐵，而更像是一場剛拉開帷幕的、華麗的夢。

10

旅行團的最後一天，酒店的自助早餐似乎變得特別寡淡。白煮蛋沒味、咖啡沒味，連水果也沒味。我也說不清，是舌頭淡了，還是心裡空了。

其實，我和阿歡接下來還有幾天羅馬自由行。我們早就計畫好，要把奧黛麗‧赫本在電影裡走過的路都走一遍。按理說，那才是這趟蜜月遊最值得期待的部分，可不知怎麼，我竟然對這拼湊的旅遊團生出了一點不捨。

阿歡自然沒察覺到我這點心思。（二五）

精華 FAQ

  • 他語氣格外感性，還把方芳比作逆流而行的人，反覆圍繞她打轉，顯示他對方芳仍有深深牽掛，也藏著不願明說的心事。

  • 阿歡很快看出端倪，認為小尤的心思早已明顯偏向方芳，於是用打趣的方式點破，卻沒有直接戳破，留下曖昧空間。

  • 雖然之後還有羅馬自由行可期待，敘事者卻在最後一晚對這個拼湊而成的旅行團生出不捨，覺得旅程將盡，心裡也有些空落。

上一則

吳孝儒與郭憲聰談創作感知：無法AI生成的台灣感性

延伸閱讀

不走回頭路（二）

不走回頭路（二）
不走回頭路（六）

不走回頭路（六）
不走回頭路（八）

不走回頭路（八）
不走回頭路（三）

不走回頭路（三）

熱門新聞

（圖／123RF）

從小貓身上學到溝通

2026-07-10 02:00
2026年世界盃足球賽，法國國家隊總教練德尚（Didier Deschamps）。（美聯社）

不忍看你老去

2026-07-06 02:00
阿根廷近日新落成的足球傳奇巨星梅西雕像、高約26公尺、重達70噸。（路透）

親見梅西雕像 阿根廷球神再封神

2026-07-08 01:10

先生闖大禍

2026-07-10 02:00

半世紀，一個轉身

2026-07-07 02:00

餐飲學校

2026-07-06 02:00

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣