「我說的。」凱莎停了一下，「但老實說，我自己也不太信。」

她轉身走了。走了兩步，又轉回來。

「你那個弟弟的事，搞定了嗎？」

娜拉搖頭。

「那就去搞定。」凱莎走了。

「新地平線」過渡居住。城北一棟兩層的磚房，門口沒有招牌。娜拉有自己的房間，很小，一張單人床、一張桌子、一盞檯燈。牆上貼著之前住在這裡的孩子留下的畫，花和太陽，顏色很鮮艷。

娜拉睡覺的時候側著身，右手壓在枕頭下面，左手放在身體旁邊。被子只蓋到腰。

米雪兒是「新地平線」的個案經理。她第一次走進娜拉房間的時候，娜拉眼睛先落到了她的手上──停了一下。那個「停」是從「光明之路」帶來的。沒有顫。米雪兒的右腳踝有一點腫，走路重心偏左。

她帶娜拉去雜貨店。「你需要知道怎麼買。」雜貨店不大，但燈很亮，蘋果上面有水珠，麵包袋子上有一個手指按出來的凹痕。

「挑一樣你想要的東西。」

娜拉站在貨架前看了很久，最後拿了一包鉛筆，十二支，黃桿、沒有橡皮頭。她的手又伸向旁邊一盒果汁，拿起來，放了回去。又拿起來，又放回去。最後只拿了鉛筆。

回到「新地平線」，娜拉把鉛筆放在桌上。沒有用，只是放著。

米雪兒告訴她，艾琳和露絲轉到了同一個寄養家庭。芝加哥南邊，一個叫派翠西亞的女人，五十多歲，做寄養家長八年了。「艾琳怎麼樣？」娜拉問。米雪兒看了她一眼。「派翠西亞說她們適應得還可以。艾琳在速食店的打工已經辭了。她說想專心讀書。」

「露絲呢？」

「露絲開始說話了。不多，但開始說了。」

傑米在西維吉尼亞，跟瑪格麗特。（四）