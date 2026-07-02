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iLover的西班牙旅行（全文完）

王聰威
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她不必來的，但我對她的愛慕太深，深到懷疑她是不是也能愛上像我這樣的人。她坐在床邊，燈光打在她臉上，顯得皮膚比平常更白，幾乎有一種淡淡的螢光。雙手交疊放在膝上，身體挺直，她的眼睛不急著看我，先掃過那些粗糙的裝潢：白色塑膠燈罩、白色床單與枕頭套、暗綠色的人造合成皮沙發，看起來擦拭過無數次，反而泛出一種油光，還有電視機旁一組印著紅色旅社名稱的玻璃杯。

她沒有露出嫌棄的神情，甚至連一絲不耐都沒有，像在一間高級茶室，等人來遞上熱茶的和風美人。她去浴室的時候，整個人看起來還是那麼優雅，我坐在床邊，看著她的背影。她從浴室出來，看著我，沒有多說什麼，走過來坐在我身旁，平靜地問我：「你覺得這裡比較真實嗎？」

我本來以為，她會顯得彆扭，會忍不住用一種，她習慣的、日常的，高人一等的眼光看我。

但她沒有。她坐在那裡，襯衫開口處銳利的鎖骨，肩膀線條乾淨，一條細長垂墜的項鍊，脖頸微微泛著光。每一寸肌肉與骨胳組合的架構，撐起高貴而安定的名牌服飾，周遭的陳舊與俗氣都無法把她拖進地獄去。

這樣的女人，怎麼會和我待在同一個空間？像是給我的最後一次證明，卻很悲哀的證明啊。

那天，她說眼睛不舒服，早早換下隱形眼鏡，戴了「與市」的手工黑框眼鏡。鏡框和緩的線條轉折帶著銳角，剛好貼合她淺色眉骨，讓她的五官顯得更立體。鏡片在白皙燈光下反射，一層隱約的距離感，把她和周圍一切廉價的東西徹底隔開了，包括我在內。

她起身把房間所有的燈關掉，坐回床邊沒再開口。我到現在還記得那種靜默，比所有言語都更強烈。（全文完）

精華 FAQ

  • 主要情境是在一間簡陋、略顯陳舊的旅社房間裡，房內有白色塑膠燈罩、舊床單、合成皮沙發等廉價擺設，形成強烈的環境對比。

  • 女子始終平靜優雅，沒有流露嫌棄或不耐，甚至主動詢問此地是否更真實，讓敘述者感到她既遙遠又高貴，自己難以與她相配。

  • 文章核心在於愛慕、階級落差與自我卑微感交織的情緒。女子的沉默與關燈後的靜寂，反而把兩人之間難以跨越的距離感推到最強。

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