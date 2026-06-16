四大美女在一班（二○）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金岩怒斥同學愛打聽隱私，像老太太般閒話不務正業。

金岩怒斥同學愛打聽隱私，像老太太般閒話不務正業。 重點二： 眾人拿車明瑤婚事開玩笑，她卻半真半假地回敬。

眾人拿車明瑤婚事開玩笑，她卻半真半假地回敬。 重點三：車明瑤曾有一段接近婚姻的戀情，最後仍無疾而終。

金岩看不下去了，站出來打抱不平：「瞧瞧你們這幾個名校研究生院的大小夥子！未來的大醫生、妙手回春的白衣天使，沒事幹能不能多鑽研點課題、多發表幾篇論文？整天價像老娘兒們似地嘀嘀咕咕、嘰嘰歪歪，捕風捉影打聽人隱私，盯著看人家住宿舍還是住外面，跟系裡的馬列主義老太太一個樣──我都替你們害臊！」

她們這麼一說，我們確實害臊了，還強嘴：「我們這是關心咱班的大美女啊！──怕你嫁不出去，替你操心。你要有男朋友了，告訴我們一聲，我們吃了定心丸，也就踏實了。」

金岩不依不饒：「你們還是管好自己的事，你們自個兒的女朋友是不是真的拿捏住了？你們要是真愛鹹吃蘿蔔淡操心，幹麼老盯著她？我不也沒男朋友嘛，衝我來！」

車明瑤抿嘴笑：「皇帝不急太監急，劉備不急急死張飛。我的事倒用不著你們煩神，只管準備好分子錢，不然到時候請你們喝喜酒，只怕你們錢不夠，不好意思來。」

我們實在鬧不清車明瑤哪句真、哪句假，是真心忽悠，還是假意得瑟？平時親近得像姊姊，但一涉及到她的私生活，無形中永遠豎著一堵密不透風的牆。

據考證，「寶馬男」是車明瑤距離婚姻最近的一次。那是一位「海歸」，什麼條件都比車明瑤略高一點，天造地設一對。車明瑤幾次去男方家吃飯，見過男方父母。男方父親生病時，她憑著學醫的資歷，幫著尋醫問藥、推拿按摩，鞍前馬後忙來忙去。

我們都不懷疑車明瑤的誠意，雖然她漂亮得超凡脫俗，但就是一個實實在在想過好日子的普通女人。當事情在正常軌道上向著可能的方向行進時，卻又戛然而止。（二○）